На выплату могут рассчитывать семьи, в которых двое детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет при их очном обучении в вузе или ссузе. Фото: Архив ППК «ЕЗСС»

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали, каким образом подтверждается обучение ребенка для получения ежегодной семейной выплаты в ДНР в 2026 году.

ЕЖЕГОДНАЯ СЕМЕЙНАЯ ВЫПЛАТА В ДНР В 2026 ГОДУ: УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И РАЗМЕРЫ

С 1 июня до 1 октября 2026 года работающие родители двух и более детей, у которых низкие доходы, могут подать заявление на новую меру поддержки - ежегодную семейную выплату.

Выплату может получить каждый из родителей, если среднедушевой доход семьи в 2025 году был не более 1,5 прожиточного минимума (ПМ) на душу населения в регионе, а также соблюдены другие условия назначения. В частности, чтобы двое детей были в возрасте до 18 лет или до 23 лет при их очном обучении в вузе или ссузе.

Величина ПМ в ДНР в минувшем году составляла 16 669 руб. на человека, соответственно 1,5 ПМ — 25 003,50 руб. Таким образом, ежемесячный доход семьи, где двое родителей и двое детей, не должен превышать 100 014 рублей.

Размер выплаты составляет разницу между суммой исчисленного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) заявителя (обычно 13%) и суммой налога с того же дохода в размере 6%. Предположим, родителю в среднем начислялась зарплата в размере 25 тысяч рублей, за год это 300 тысяч. С них удержан налог 13% - 39 тысяч рублей. Далее определяется сумма налога с того же дохода в размере 6%. Получается 18 тысяч рублей. Разница составит 21 тысячу рублей, которые перечислят родителю.

Выплату оформляет каждый родитель самостоятельно. Также помощь государства предусмотрена работающему усыновителю, опекуну или попечителю.

ЕЖЕГОДНАЯ СЕМЕЙНАЯ ВЫПЛАТА В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК ПОДТВЕРДИТЬ ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА

В Соцфонде сообщили, что большинство данных для назначения выплаты отделение СФР запросит у профильных ведомств. В случае обучения ребенка заявитель должен самостоятельно предоставить в любую клиентскую службу справку из образовательного учреждения, которая подтвердит:

- факт очного обучения ребенка на дату подачи заявления;

- сведения о наличии или отсутствии стипендии;

- размер стипендии за предыдущий календарный год.

ЕЖЕГОДНАЯ СЕМЕЙНАЯ ВЫПЛАТА В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

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