Семейную выплату может получить каждый из работающих родителей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали, какие сроки и периоды учитываются при назначении ежегодной семейной выплаты в ДНР в 2026 году.

ЕЖЕГОДНАЯ СЕМЕЙНАЯ ВЫПЛАТА В ДНР В 2026 ГОДУ: УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И РАЗМЕРЫ

С 1 июня 2026 года работающие родители двух и более детей, у которых низкие доходы, могут подать заявление на новую меру поддержки - ежегодную семейную выплату.

Размер выплаты составляет разницу между суммой исчисленного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) заявителя (обычно 13%) и суммой налога с того же дохода в размере 6%.

Выплату оформляет каждый родитель самостоятельно. Также помощь государства предусмотрена работающему усыновителю, опекуну или попечителю. Важно соблюдение следующих условий:

- наличие двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет при их очном обучении в вузе или ссузе;

- заявитель и дети – граждане России, постоянно проживающие в Российской Федерации.

ЕЖЕГОДНАЯ СЕМЕЙНАЯ ВЫПЛАТА В ДНР В 2026 ГОДУ: 10 ВАЖНЫХ СРОКОВ И ПЕРИОДОВ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ

В Соцфонде ответили на часто задаваемые вопросы, которые связаны со сроками и периодами при назначении выплаты:

1. За какой период рассчитывается среднедушевой доход семьи?

За весь 2025 год.

2. С каким прожиточным минимумом (ПМ) сравнивается среднедушевой доход семьи?

Доход должен быть не более 1,5 ПМ на душу населения в регионе на 2025 год. В ДНР эта цифра составляет 25 003,50 рубля. Таким образом, ежемесячный доход семьи, где двое родителей и двое детей, не должен превышать 100 014 рублей.

3. Когда подавать заявление на выплату за 2025 год?

Заявление подается в клиентскую службу отделения СФР по ДНР в период с 1 июня до 1 октября 2026 года.

4. Сколько дней рассматривается заявление?

На рассмотрение заявления отводится до 10 рабочих дней со дня его регистрации и поступления в СФР необходимых сведений от организаций и документов заявителя. Срок в отдельных случаях может быть продлен до 30 рабочих дней.

5. Когда нужно исправить заявление?

Если заявление вернули на доработку, то корректировки нужно внести в течение 5 рабочих дней.

6. Когда предоставить подтверждающие документы?

Если пришел запрос на недостающие документы, то их нужно принести лично в клиентскую службу ОСФР по указанному адресу в течение 10 рабочих дней. Судебные документы об алиментах — в течение 5 рабочих дней.

7. Когда придет выплата?

Деньги перечислят в течение 5 рабочих дней после решения о назначении.

8. Как проверяется состав семьи и имущество?

Состав семьи, а также движимое и недвижимое имущество проверяется на дату обращения за выплатой.

9. За какой период пересчитывается НДФЛ?

Пересчитывается НДФЛ, уплаченный за все 12 месяцев 2025 года.

10. Когда сообщат об отказе в выплате?

Если в выплате отказано, то уведомление об этом направляется в течение одного рабочего дня.

ЕЖЕГОДНАЯ СЕМЕЙНАЯ ВЫПЛАТА В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как развод родителей и алименты сказываются на получении ежегодной семейной выплаты в ДНР в 2026 году

В региональном Соцфонде рассказали, как развод родителей и алименты сказываются на получении ежегодной семейной выплаты в ДНР в 2026 году (подробнее)