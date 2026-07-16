«Семья – это прежде всего опора и крылья»: Команда из ДНР вошла в число победителей конкурса «Это у нас семейное»

Семья Перковых-Андреевых. Фото: РСВ

Победителями второго сезона конкурса «Это у нас семейное» стали шестьдесят семейных команд из 43 регионов России. Они выиграли сертификаты по 5 миллионов рублей. Эти деньги победители смогут направить на покупку квартиры или дома, погасить ими действующую ипотеку либо использовать в качестве первоначального взноса за новое жилье.

Примечательно, что ни один финалист не остался без награды: все 328 команд, дошедших до решающего этапа, получили в подарок увлекательное совместное путешествие по самым красивым местам страны.

Второй сезон проекта удивил масштабом. Всего в нем приняли участие 726 тысяч человек - это почти 200 тысяч семейных команд, к которым присоединились родственники, проживающие в 82 иностранных государствах.

- Наш Президент сказал, что Россия – это семья семей. И вы – это наглядный пример этого, - обратился к финалистам обратился первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. - Мне вчера посчастливилось немного поучаствовать, походить, посмотреть, как проходили конкурсные задания. Да, все волновались, соревнование было сложным. Но знаете, главное, что я увидел, когда был наблюдателем в зале? Любовь, уважение. То, как бережно вы поддерживали друг друга, болели друг за друга, помогали – это невероятный пример тепла, настоящей любви, настоящего уважения и счастья. Вы, ваши семьи – это гордость России.

Среди победителей есть и команда из Донецкой Народной Республики - семья Перковых-Андреевых из Макеевки. В их команде семь человек: мама Анна, папа Владимир, их дети - семнадцатилетний Кирилл и десятилетняя Екатерина, бабушка Ирина Александровна, а также две сестры Анны - Юлия и Елена.

Владимир представляет династию горняков. Он трудится стволовым подземным второго разряда, был отмечен Орденом шахтерской славы III степени. Свободное время Перковы-Андреевы любят проводить вместе на рыбалке, а их заветной общей мечтой всегда была поездка по Золотому кольцу России, которая теперь осуществится.

- Очень благодарны Президентской платформе «Россия – страна возможностей» за то, что она предоставляет такие возможности для семей, чтобы сплотить нас еще больше. Мы, конечно, очень благодарны конкурсу «Это у нас семейное», стали собираться еще чаще, стали дружнее. Семья для нас – это прежде всего опора и крылья. Если дружных крепких семей, у которых есть свои традиции, исторические ценности, память, будет больше, то, соответственно, и страна будет крепче, – отметили победители.

Семья Перковых-Андреевых. Фото: РСВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» приняли участие 726 191 человек – 196 576 семей из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах.

Победителями второго сезона стали 60 команд, в составе которых 401 человек. Среди них 157 детей, 123 родителя, 92 представителя поколения бабушек и дедушек, а также 29 других родственников.

Самым юным победителям 6 лет, самому взрослому участнику среди победителей – 80 лет. Самая многодетная семья среди победителей воспитывает 36 детей, самый большой стаж брака среди победителей – 53 года.

Семьи-победители представляют региона России и все федеральные округа, в том числе Донбасс и Новороссию. Среди победителей – многодетные и приемные семьи, семьи участников специальной военной операции, трудовые и творческие династии, спортсмены, активисты, ветераны труда. Самая большая команда объединила 29 человек.

ДОСЛОВНО

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» и заместитель председателя Наблюдательного совета Андрей Бетин:

- Конкурс «Это у нас семейное» за два сезона стал по-настоящему народным. Он доказал: в России живут тысячи сильных, теплых, крепких семей. Совершенно разных – по возрасту, профессиям, традициям, национальностям. Но удивительно похожих в главном: в любви, терпении, доверии, в умении слушать и слышать, уступать и договариваться, радоваться общим победам и вместе переживать трудности. Потому что семья – это главная команда в жизни человека.

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