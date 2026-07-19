«Люди его любили и продолжают помнить»: Молодежь ДНР в День рождения Гиви встретилась с бойцами батальона «Сомали»

В День рождения Михаила Толстых в регионе прошли памятные мероприятия. Фото: Минмолполитики ДНР

Студотряды Донецкой Народной Республики организовали патриотическое мероприятие, в рамках которого состоялся показ документального фильма в честь Дня рождения Героя ДНР, легендарного командира батальона «Сомали» (Гиви). Картина познакомила зрителей с его жизненным путем, службой, боевыми заслугами и личными качествами, благодаря которым он стал одним из символов мужества и стойкости защитников Донбасса.

ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ ЗНАЧИМОСТЬ СОБЫТИЙ

Просмотр фильма позволил ребятам глубже узнать историю родного края, сохранить память о его героях и лучше понять значимость событий, сыгравших важную роль в судьбе Донбасса. После прошла встреча с бойцами батальона «Сомали». Военнослужащие поделились с детьми и молодежью воспоминаниями о службе, рассказали о боевом братстве, взаимовыручке, силе духа и важности защиты своей Родины.

- Пока мы помним своих героев, они продолжают жить в наших сердцах. Гиви был грамотным командиром и толковым военачальником, берег своих людей и не бросал их напрасно, - отметил военнослужащий «Сомали» Евгений (позывной Тайфун).

В День рождения Михаила Толстых в регионе прошли памятные мероприятия. Фото: Минмолполитики ДНР

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ

Завершилось мероприятие вручением детям игрушечных танков. Символично, что именно в День рождения Михаила Толстых ребята получили такие подарки: по воспоминаниям его мамы, в детстве одним из самых любимых увлечений будущего Героя была игра с маленькими игрушечными танками.

Проведение подобных мероприятий способствует сохранению исторической правды, укреплению связи поколений и формированию у молодежи уважительного отношения к истории своей страны и людям, которые посвятили себя ее защите.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

В День рождения Михаила Толстых в регионе прошли памятные мероприятия. Фото: Минмолполитики ДНР

В День рождения Михаила Толстых в регионе прошли памятные мероприятия. Фото: Минмолполитики ДНР

В День рождения Михаила Толстых в регионе прошли памятные мероприятия. Фото: Минмолполитики ДНР

В День рождения Михаила Толстых в регионе прошли памятные мероприятия. Фото: Минмолполитики ДНР

Двадцать спортсменов сошлись в напряженных поединках на ножах в День рождения «Гиви». В специально оборудованном пространстве, стилизованном под суровую эстетику настоящего мужского братства, состоялся турнир Региональной Общественной Организации «Народная Дружина» по ножевому бою. Здесь не было камерной атмосферы - только сдержанная жесткость, «олд-скул», дух воинской чести и полная самоотдача.

- Гиви – это человек, который собрал вокруг себя тех людей, которые до сих пор защищают Республику; человек, который мечтал о том, чтобы ДНР стала частью России. Это произошло, это сбылось. К сожалению, он это своими глазами не смог увидеть, но наша молодежь всегда помнит то, что он сделал, то, что сделал батальон «Сомали». Гиви всегда был за спорт, за то, чтобы молодое поколение росло в правильных, традиционно-нравственных ценностях, мужчины были мужчинами. Непосредственно благодаря Гиви, Мотороле, Александру Захарченко, всем Героям Донецкой Народной Республики у меня лично и у всех жителей региона есть настоящий пример для подражания, – сказал министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский.

«ОН БЫЛ ИСКРЕННИЙ В ДРУЖБЕ»

Перед началом турнира 20 участников прошли два обязательных мастер-класса под руководством профессиональных тренеров по спортивному ножевому бою. Основной этап соревнований проходил по олимпийской системе.

- Еще в 2014 году нас пытались загнать в подвалы, чтобы наши дети не ходили в школу, не проводили никакие мероприятия. И вопреки всему молодежь жила и жить будет, и будет она всегда активной, а не домашней. Я могу только пожелать одного, чтобы на этих соревнованиях у них зарождалось то благородство перед соперником, боевая честь и уважение. Сегодня я рассказываю молодежи о том, каким Гиви был жизнерадостным, и что он никогда не падал духом. Он был искренний в дружбе, искренний в общении с руководством и, помимо этого, он был достойным отцом, достойным сыном и достойным гражданином этого края, – отметил командир Дикой Дивизии Донбасса, Председатель Совета Сторонников партии «Единая Россия» в ДНР Ахра Авидзба.

В День рождения Михаила Толстых в регионе прошли памятные мероприятия. Фото: Минмолполитики ДНР

«МЫ ВСЕ БЫЛИ ШОКИРОВАНЫ»

«Молодая Гвардия Единая Россия» ДНР организовала выставку, посвященную Гиви. На мероприятии был представлен стол с предметами, символизирующими различные этапы жизни Гиви: детские игрушки в виде танков, плюшевый медведь с нашивкой батальона «Сомали» и другие вещи. Также были выставлены его фотографии с известными цитатами.

Воспоминания о Гиви прозвучали на встрече молодежи с его сослуживцем Виталием Сербиным. Он призвал сохранять память о защитниках Донбасса и бережно относиться к истории родного края.

- В тот день, когда я узнал о его гибели, мы все были шокированы. Никто не ожидал такой подлости. Эта новость подкосила нас, но также дала злость и стимул. Да, народ был подавлен - потерять командира, который вел нас, было тяжело. Но он хорошо воспитал нас, и мы приняли это, пережили и продолжаем его дело в его честь. Нашлись достойные люди, которые поддерживают батальон в боевой форме, - сказал Сербин.

Встречу организовали активисты МГЕР. Присутствующие посмотрели документальный фильм о Михаиле Толстых, а также возложили красные розы к его портрету.

СИЛА ДУХА И МУЖЕСТВО

Бойцы добровольческого отряда «БАРС» в ДНР получили памятные наклейки на автомобили в честь Дня рождения Михаила Толстых. С этой важной миссией с бойцами встретились ветераны боевых действий, активисты «Народной Дружины», а также заместитель руководителя РОО «НД» Даниил Григорь.

В День рождения Михаила Толстых в регионе прошли памятные мероприятия. Фото: Минмолполитики ДНР

- Михаил Толстых в 2014 году стал одним из лидеров для жителей Республики, который вел людей за собой в бой за нашу свободу и независимость, в бой ради нашей общей Победы, – сказал Григорь.

- Гиви – одна из самых значимых личностей ДНР. Если бы не его подвиг, нас бы с вами, возможно, здесь не было. Вся молодежь Республики берет с него пример, и я в том числе. Михаил Толстых – настоящий Герой, который отдал свою жизнь ради своего региона. Нам стоит поучиться его силе духа и мужеству. Я горжусь, что на моем автомобиле теперь будет его портрет, Гиви снова будет на защите Родины, с нами», – делится боец добровольческого отряда «БАРС».

В День рождения Михаила Толстых в регионе прошли памятные мероприятия. Фото: Минмолполитики ДНР

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