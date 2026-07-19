Увидел кабана - не беги: Донецкий биолог рассказал, что делать при встрече с диким зверем

Диких животных становится больше, они бегут от боевых действий Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Возле «Донбасс Арена» люди увидели дикого кабана. Сняли на смартфон, даже не испугались, а животное пошло своим курсом. Кабан, после налетов дронов ВСУ, не воспринимается как угроза. Однако, иногда он таки может опасен. Это если кабанчика спровоцировать.

Эксперт «КП Донецк», кандидат биологических наук Владимир Еремеев пояснил, когда такие встречи могут быть нежелательны.

- В центре Донецка, судя по видео, видели молодое животное. Скорее всего, это самец. Будучи всеядным и неприхотливым, он ищет еду. Но если постараться, «включить охотника за трэшем», то можно получить неприятности,- говорит Еремеев.

Зачастую людей подводит к конфликтам с животными обычное любопытство.

- Зверь пришел, вы его увидели. Не надо за ним бегать с телефоном в руках! Нужно помнить: если кабан, волк или лось заметит слежку, он сделает ложную атаку. И если вы начнете убегать, да еще и с телефоном в руках, вы в опасности. Зверь всегда делает атаку максимально страшной — фыркает, в случае кабана, рычит, в случае волка. Споткнетесь, упадете, кабан вас добивать не станет. А вот волк вполне способен,- поясняет Владимир Еремеев.

От кабанов в дикой природе («в поле», на сленге биологов и охотников) бывают большие проблемы.

- Спугнуть кабана — некоторым это кажется приключением. Только есть нюанс: поднятый с лежки дикий кабан некоторое время бежит туда, куда смотрит его морда. Вы стоите на его пути? Больше ста килограмм стальных мышц, копыта и клыки — он вас растопчет и не заметит. И дикая свинья очень бережет своих поросят. Даже намек на угрозу — она в атаке. Лучший способ обезопасить себя — не бежать, - говорит ученый.

По его словам, это «золотое правило» при встрече хоть с диким зверем, хоть с бесхозяйными собаками.

- Увидел кабана — не беги, и не лезь на дерево. Я видел в интернете ролик, где «эксперт-выживальщик» на полном серьезе предлагал залезать на дерево городскому туристу при встрече с группой дикий кабанов. Да, так делают охотники, если выстрелили, не убил, зверь пошел в контратаку. Но городской житель, в лесу, неуклюже карабкающейся а дерево — да кабаны сами подойдут поближе рассмотреть, что происходит. Кабан близорук, но у него великолепный нюх. Начнете карабкаться на дерево, упадете или будете ногами дергать, он вас обнюхать подойдет, - делится опытом Еремеев.

Биолог сам бывал в разных ситуациях «в поле», то есть в дикой природе, с кабанами.

- В период гона, когда у самцов силен половой инстинкт — да, кабаны опасны. А в другое время года и в городе — мы, люди, пугаем их больше, чем они нас, - говорит эксперт.

Минприроды ДНР контролирует ситуацию с дикими животными. Выполняя цели национального проекта «Экологическое благополучие», ведомство принимает меры, чтобы конфликтов между дикими животными и человеком было как можно меньше, а разнообразие в природе в целом увеличивалось.

- Мы привлекаем местных охотников, у которых есть документы на право хранения и ношения огнестрельного охотничьего оружия, сдан «охотничий минимум» (экзамен на знание, как вести себя на охоте — Авт.), есть охотничий билет федерального образца. И наше министерство выдает соответствующее разрешение на отстрел в целях регуляции численности. Многие наши селяне привыкли всю жизнь охотиться. Участие в такого рода природоохранных мероприятиях — слишком размножившийся кабан наносит сельскому хозяйству большой урон — для них это необходимость. Мы работаем с ветслужбами, отстрелянных животных охотники сдают туда для исследований. Ведь многие дикие животные могут быть разносчиками инфекций, - рассказал «КП Донецк» министр природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шебалков.

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