Выполнял роль дроппера в сложной мошеннической схеме: В ДНР задержали 19-летнего парня из Иркутска

В ДНР задержали 19-летнего парня из Иркутска. Фото: МВД по ДНР

В поселке Седово сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя Иркутска. Молодой человек выполнял роль курьера в крупной мошеннической схеме. Как выяснилось, он и сам стал жертвой аферистов.

КАК ПАРНЯ ВТЯНУЛИ В СХЕМУ

Все началось с того, что неизвестные обманули студента под предлогом ремонта домофона. Они получили доступ к его аккаунту на «Госуслугах» и затем заставили перевести деньги с кредитной карты. Дальше мошенники потребовали, чтобы парень занял деньги у друзей, слетал в Иркутск и сдал в ломбард семейные драгоценности. Все это, по их словам, нужно было для «декларирования» средств.

Когда золото было сдано, студенту сообщили, что эти вещи теперь фигурируют в уголовном деле. Ему пригрозили пожизненным сроком за госизмену, но предложили «искупить вину». Парень под диктовку записал видеообращение с присягой «внештатного сотрудника ФСБ» и согласился выполнять задания мошенников.

В ДНР задержали 19-летнего парня из Иркутска. Фото: МВД по ДНР

На занятые деньги он добрался до Донецкой Народной Республики, где по заданию кураторов забрал у одного из обманутых жителей Мариуполя полтора миллиона рублей и перевел их организаторам схемы. Затем ему поступило новое поручение - отправиться в Новоазовский район к еще одной семье.

КАК МОШЕННИКИ ОБМАНУЛИ СЕМЬЮ В КУРОРТНОМ ПОСЕЛКЕ СЕДОВО

Там история началась со звонка сыну пожилой женщины. Ему позвонили неизвестные люди и попросили продиктовать код из СМС для замены СНИЛС. Он продиктовал - и мошенники получили доступ к его «Госуслугам». Затем лжесотрудники банка и силовых структур заявили мужчине, что от его имени оформлена доверенность на перевод денег террористам, и теперь ему грозит тюрьма.

Его мать, пытаясь помочь, перевела сбережения сына на свою карту, но мошенники взломали и ее аккаунт.

Потерпевшая от действий мошенников жительница Седово. Фото: МВД по ДНР

- Когда мне начали все мои банковские счета показывать, рассказывать, сколько у меня денег, как и куда. Я же не думала, что мошенники могут все это знать, - говорит потерпевшая.

Пенсионерку запугали обвинениями в пособничестве экстремистам и потребовали снять все деньги и передать их курьеру, который представится сотрудником ФСБ. В последний момент женщина заподозрила обман и обратилась в полицию.

ЗАДЕРЖАНИЕ ПАРНЯ

Когда на встречу в Седово прибыл тот самый «сотрудник ФСБ», им оказался ранее обманутый студент из Иркутска. Оперативники задержали его при передаче денег. Все средства были изъяты и возвращены владельцам.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства работы задержанного на территории региона и принимает меры к поиску организаторов преступной схемы.

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