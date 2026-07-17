Как будут развиваться Кировский и Петровский районы Донецка

Для Кировского и Петровского районов Донецка подготовили проекты планировки территории Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что утверждены проекты планировки территории для двух районов Донецка, которые ранее находились в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Речь идет о Кировском и Петровском районах столицы ДНР.

Хуснуллин рассказал, что в Кировском районе запланировано строительство домов площадью около 560 тысяч квадратных метров, свыше 10 тысяч квадратных метров коммерческих объектов, двух школ и детских садов, а также поликлиники.

На улицах Петровского района Донецка возведут многоквартирные дома площадью более 380 тысяч квадратных метров, а также два детских сада и школу. Здесь же проектом предусмотрено размещение 1,43 гектаров детских и спортивных площадок, зон отдыха.

- Генпланы, мастер-планы и проекты планировки территории имеют общую задачу – обеспечить сбалансированное, предсказуемое и устойчивое развитие регионов. Все вместе они выстраивают цепочку целей, не заменяя, а дополняя друг друга. Эти инструменты сейчас крайне важно применять в Донбассе и Новороссии, - отметил Зампред Правительства.

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Алмаз Хусаинов говорит о необходимости того, чтобы каждый новый фундамент опирался на четкий план развития инженерных и транспортных сетей.

- Именно так мы формируем новые стандарты городской жизни – чтобы дворы, улицы и социальные объекты работали на комфорт и безопасность людей, создавая основу для долгосрочного развития этих территорий, - добавил Хусаинов.

Директор Единого института пространственного планирования РФ Дина Саттарова рассказала, что с 2022 по 2025 годы эксперты разработали для донецкого региона 40 проектов планировки территории жилой застройки.

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