С мамой. Фото: Фонд «Время добрых»

Жительница поселка Мирное Варя Васина родилась 8-месячной. Она развивалась как обычный ребенок. Но в возрасте 10 месяцев с девочкой случилась беда. Жизнь Вари и ее родителей коронавирус разделил на «до» и «после».

«У ВАШЕГО РЕБЕНКА УМЕР МОЗГ»

В 2020 году, когда бушевала пандемия, малышку с высокой температурой госпитализировали в больницу. Три недели Варюша находилась в коме в реанимации. Врачи делали все возможное, однако четвертая стадия комы привела к тяжелейшему поражению центральной нервной системы.

– У вашего ребенка умер мозг. Она всю жизнь будет на ИВЛ, – сказали маме Вари – Виктории – врачи-инфекционисты.

Из-за последствий ковида ребенок не может ходить и говорить из-за трубочки, через которую ей приходится дышать. Фото: Фонд «Время добрых»

Из-за последствий ковида ребенок не может ходить и говорить из-за трубочки, через которую ей приходится дышать. Фото: Фонд «Время добрых»

ПРЕДСТОЯЛО УЧИТЬСЯ ЖИТЬ ЗАНОВО

Женщина отказывалась верить, что это конец. Домой малышка приехала вся окутанная трубками: с трахеостомой в горлышке и гастростомой в животике. Варя не могла двигаться, глотать и даже самостоятельно дышать. Лишь беспомощно смотрела на маму большими грустными глазами и беззвучно плакала, когда тело сводил очередной приступ судорог. Вместе с мамой Варе предстояло учиться жить заново.

– Моя сильная Варя уже два раза победила смерть, и все у нас получится! – это обещание Виктория дала себе и своей доченьке.

ХОДИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО!

Кошка помогает Варе не падать духом

Благодаря упорству мамы, Варя научилась самостоятельно сидеть и кушать без гастростомической трубки. Однако дышать без постороннего вмешательства малышка все еще не может.

Несмотря на то, что окончательно вылечить девочку невозможно, улучшить ее состояние и восстановить базовые жизненные навыки – реально. Впереди – подбор комбинации противосудорожных препаратов, чтобы купировать возникшую эпилепсию, а это, в свою очередь, позволит снять, наконец, трахеостому.

Чтобы помочь на этом нелегком пути и приблизить Варю к самой заветной мечте – ходить самостоятельно – выездная паллиативная служба фонда «Время добрых» – Детский хоспис «Одуванчики» регулярно проводит для девочки занятия на вертикализаторе и обучает ее родителей правильному использованию позиционирующих подушек.

Уже после месяца занятий у Вари значительно улучшился мышечный тонус, она стала более активной и даже делает первые попытки самостоятельно встать на ножки! А еще она все чаще стала улыбаться и с интересом откликается на игры со своей старшей сестренкой.

– Врачи нам дают все шансы, что у дочери восстановятся дыхательные рефлексы и речь. Поэтому нам необходима реабилитация, на которую можно поехать только после того, как у Вари не будет судорог, – говорит Виктория.

«НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВАРЕЧКУ НА ЭТОМ ВАЖНОМ ПУТИ»

Кошка помогает Варе не падать духом

Кошка помогает Варе не падать духом

И вот – недавно появилась надежда, что в скором времени малышке можно будет снять трахеостому.

– Окончательно решение о таком долгожданном событии примут после госпитализации в Российскую детскую клиническую больницу им. Пирогова, где Варя сможет получить многофункциональную помощь, – рассказывает «КП Донецк» руководитель благотворительного фонда «Время добрых» Ольга Сорокина. – Родители окружают особенную Варечку любовью, заботой и отчаянно стараются изо всех сил, но, к сожалению, для восстановления девочки нужны не только душевные силы, но и огромные материальные ресурсы. Дорогостоящие противосудорожные препараты, специализированное питание, благодаря которому малышка будет набирать вес, реабилитации – все это неподъемная сумма для обычной семьи. Как и любой ребенок, Варя заслуживает жить счастливо, познавать мир и радоваться беззаботному детству. Но ей не справиться без нашей поддержки. Девочка уже достигла невероятных успехов, но сейчас как никогда важно продолжать оказывать ей помощь. Просим вас, не оставляйте Варечку на этом важном пути.

Фонд «Время добрых» открыл для Вари Васиной соответствующий сбор на 750000 рублей. Осталось собрать 154 620 рублей.

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