Землю можно получить для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного или фермерского хозяйства Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Народным Советом ДНР принят новый региональный закон, который позволяет определенным категориям работников получить в безвозмездное пользование земельные участки.

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Закон № 305-РЗ от 10 июля 2026 года внес изменения и дополнения в Закон ДНР № 39-P3 от 29 декабря 2023 года «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Донецкой Народной Республики или муниципальной собственности». Документ разработали в Министерстве имущественных и земельных отношений региона.

- Закон расширяет возможности предоставления земельных участков в безвозмездное пользование. Он предусматривает возможность получения земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного или крестьянского (фермерского) хозяйства сроком до шести лет, - сообщил министр Яков Ходос.

Он отметил, что документ направлен на создание дополнительных условий для обеспечения граждан жильем и поддержки востребованных в нашем регионе специалистов. Их полный перечень также утвержден законом.

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Выделением земли, находящейся в региональной или муниципальной собственности, будут заниматься муниципальные образования. Получить участки в безвозмездное пользование на определенный срок смогут граждане, которые трудятся по основному месту работы в городских и муниципальных округах ДНР в сферах сельского хозяйства, образования, социального обслуживания граждан, здравоохранения или культуры.

Важно, чтобы наименования их профессий и специальностей, полученных в вузах и учреждениях среднего профобразования, строго соответствовали прописанному в законе перечню, а также кодам по общероссийскому классификатору специальностей по образованию.

Еще одним условием является отсутствие в собственности льготников земельных участков для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в том же муниципальном образовании, в котором работает гражданин.

Кстати, в случае расторжения трудового договора с работником будут автоматически прекращены основания для безвозмездного пользования выделенной землей.

Перечень профессий и специальностей в сферах математических и естественных наук, инженерного дела, технологий и технических наук, здравоохранения и медицинских наук. Таблица: «КП Донецк»

Перечень профессий и специальностей в сферах сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук, науки об обществе, образования и педагогических наук, искусства и культуры. Таблица: «КП Донецк»

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