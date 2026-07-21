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Общество21 июля 2026 15:24

Кто получит землю в безвозмездное пользование в ДНР в 2026 году: полный перечень профессий и специальностей

Новый региональный закон позволяет получить в безвозмездное пользование на шесть лет земельные участки в ДНР в 2026 году
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Землю можно получить для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного или фермерского хозяйства

Землю можно получить для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного или фермерского хозяйства

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Народным Советом ДНР принят новый региональный закон, который позволяет определенным категориям работников получить в безвозмездное пользование земельные участки.

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Закон № 305-РЗ от 10 июля 2026 года внес изменения и дополнения в Закон ДНР № 39-P3 от 29 декабря 2023 года «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Донецкой Народной Республики или муниципальной собственности». Документ разработали в Министерстве имущественных и земельных отношений региона.

- Закон расширяет возможности предоставления земельных участков в безвозмездное пользование. Он предусматривает возможность получения земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного или крестьянского (фермерского) хозяйства сроком до шести лет, - сообщил министр Яков Ходос.

Он отметил, что документ направлен на создание дополнительных условий для обеспечения граждан жильем и поддержки востребованных в нашем регионе специалистов. Их полный перечень также утвержден законом.

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Выделением земли, находящейся в региональной или муниципальной собственности, будут заниматься муниципальные образования. Получить участки в безвозмездное пользование на определенный срок смогут граждане, которые трудятся по основному месту работы в городских и муниципальных округах ДНР в сферах сельского хозяйства, образования, социального обслуживания граждан, здравоохранения или культуры.

Важно, чтобы наименования их профессий и специальностей, полученных в вузах и учреждениях среднего профобразования, строго соответствовали прописанному в законе перечню, а также кодам по общероссийскому классификатору специальностей по образованию.

Еще одним условием является отсутствие в собственности льготников земельных участков для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в том же муниципальном образовании, в котором работает гражданин.

Кстати, в случае расторжения трудового договора с работником будут автоматически прекращены основания для безвозмездного пользования выделенной землей.

Перечень профессий и специальностей в сферах математических и естественных наук, инженерного дела, технологий и технических наук, здравоохранения и медицинских наук. Таблица: «КП Донецк»

Перечень профессий и специальностей в сферах математических и естественных наук, инженерного дела, технологий и технических наук, здравоохранения и медицинских наук. Таблица: «КП Донецк»

Перечень профессий и специальностей в сферах сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук, науки об обществе, образования и педагогических наук, искусства и культуры. Таблица: «КП Донецк»

Перечень профессий и специальностей в сферах сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук, науки об обществе, образования и педагогических наук, искусства и культуры. Таблица: «КП Донецк»

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