Жители ДНР могут воспользоваться услугами регионального филиала «Роскадастра» для проведения кадастровых работ и получения документов, связанных с недвижимостью: межевого и технического плана, акта обследования и других.
КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В ДНР В 2026 ГОДУ: ЧТО ЭТО ДАЕТ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА
В республиканском Министерстве имущественных и земельных отношений сообщили, что кадастровый учет – это внесение сведений о земельном участке, доме, квартире или другом объекте недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Без этого объект юридически не существует.
В выписке из ЕГРН, которую владельцы недвижимости могут получить в отделении МФЦ, будут указаны кадастровый номер и дата его присвоения объекту.
Кадастровый учет дает жителям ДНР:
1. Возможность совершать сделки.
Продавать, дарить, наследовать, закладывать недвижимость. Банки и другие организации не работают с объектами, не поставленными на кадастровый учет.
2. Защиту прав собственности.
Сведения в ЕГРН имеют приоритет перед любыми другими документами. Это защита от мошенничества и споров о границах.
3. Возможность строительства и реконструкции.
Для получения разрешения на строительство или реконструкцию участок должен стоять на кадастровом учете.
4. Возможность подключения к коммуникациям.
Электросети, газопровод, водопровод – для их подключения также может потребоваться кадастровый учет.
КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ И КАК ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ПОДРЯДА
В нашем регионе кадастровыми работами занимается филиал ППК «Роскадастр» по ДНР.
Заместитель директора-главный технолог филиала Екатерина Колоденко рассказала, что «Роскадастр» обеспечивает комплексное сопровождение кадастровых процессов, включая:
1. Постановку на государственный кадастровый учет объектов капитального строительства и земельных участков. Это подготовка и оформление межевых и технических планов, актов обследования.
2. Кадастровые работы в отношении объектов, претерпевших изменения: внесение в ЕГРН сведений о реконструкции, перепланировке, разделении или объединении объектов недвижимости.
3. Устранение реестровых и кадастровых ошибок. Услуги включают проведение проверки и подготовку документов для исправления недостоверных или некорректных сведений, содержащихся в ЕГРН.
Для получения документов необходимо заключить договор подряда с филиалом «Роскадастра». Сделать это можно в любом из офисов приема документов, которые находятся по адресам:
- г. Донецк, проспект Ильича, д. 17в;
- г. Макеевка, улица Ленина, д. 55/27, помещение 37;
- г. Дебальцево, улица Советская, д. 28;
- г. Енакиево, улица Блюхера, д. 126в;
- г. Снежное, улица Декабристов, д. 16;
- г. Торез, улица 50 лет СССР, д. 6;
- г. Шахтерск, улица 50 лет СССР, д. 7;
- г. Горловка, улица Интернациональная, д. 4а;
- г. Амвросиевка, улица Ленина, д. 9;
- пгт Тельманово, проспект Мира, д. 7;
- пгт Старобешево, улица Советская, д. 49;
- г. Докучаевск, улица Александра Владимировича Захарченко, д. 22;
- г. Волноваха, улица Героя России Владимира Жоги, д. 3;
- г. Мариуполь, проспект Ленина, д. 114.
- В офисе приема собственник имеет возможность одновременно подать документы в отношении всех принадлежащих ему объектов недвижимости. Для этого единовременно предоставить полный пакет документов, подтверждающих право собственности, и иные сведения, относящиеся к каждому объекту, – отметила Екатерина Колоденко.
Иной порядок применяется для представителя собственника, действующего на основании доверенности. Один представитель может в течение одного рабочего дня подать документы только в отношении объектов недвижимости, расположенных по одному адресу. Например, только одна квартира или только дом и земельный участок под ним.
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