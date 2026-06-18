Кадастровые инженеры занимаются подготовкой и оформлением межевых и технических планов, актов обследования. Фото: Филиал ППК «Роскадастр» по ДНР

Жители ДНР могут воспользоваться услугами регионального филиала «Роскадастра» для проведения кадастровых работ и получения документов, связанных с недвижимостью: межевого и технического плана, акта обследования и других.

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В республиканском Министерстве имущественных и земельных отношений сообщили, что кадастровый учет – это внесение сведений о земельном участке, доме, квартире или другом объекте недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Без этого объект юридически не существует.

В выписке из ЕГРН, которую владельцы недвижимости могут получить в отделении МФЦ, будут указаны кадастровый номер и дата его присвоения объекту.

Кадастровый учет дает жителям ДНР:

1. Возможность совершать сделки.

Продавать, дарить, наследовать, закладывать недвижимость. Банки и другие организации не работают с объектами, не поставленными на кадастровый учет.

2. Защиту прав собственности.

Сведения в ЕГРН имеют приоритет перед любыми другими документами. Это защита от мошенничества и споров о границах.

3. Возможность строительства и реконструкции.

Для получения разрешения на строительство или реконструкцию участок должен стоять на кадастровом учете.

4. Возможность подключения к коммуникациям.

Электросети, газопровод, водопровод – для их подключения также может потребоваться кадастровый учет.

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В нашем регионе кадастровыми работами занимается филиал ППК «Роскадастр» по ДНР.

Заместитель директора-главный технолог филиала Екатерина Колоденко рассказала, что «Роскадастр» обеспечивает комплексное сопровождение кадастровых процессов, включая:

1. Постановку на государственный кадастровый учет объектов капитального строительства и земельных участков. Это подготовка и оформление межевых и технических планов, актов обследования.

2. Кадастровые работы в отношении объектов, претерпевших изменения: внесение в ЕГРН сведений о реконструкции, перепланировке, разделении или объединении объектов недвижимости.

3. Устранение реестровых и кадастровых ошибок. Услуги включают проведение проверки и подготовку документов для исправления недостоверных или некорректных сведений, содержащихся в ЕГРН.

Для получения документов необходимо заключить договор подряда с филиалом «Роскадастра». Сделать это можно в любом из офисов приема документов, которые находятся по адресам:

- г. Донецк, проспект Ильича, д. 17в;

- г. Макеевка, улица Ленина, д. 55/27, помещение 37;

- г. Дебальцево, улица Советская, д. 28;

- г. Енакиево, улица Блюхера, д. 126в;

- г. Снежное, улица Декабристов, д. 16;

- г. Торез, улица 50 лет СССР, д. 6;

- г. Шахтерск, улица 50 лет СССР, д. 7;

- г. Горловка, улица Интернациональная, д. 4а;

- г. Амвросиевка, улица Ленина, д. 9;

- пгт Тельманово, проспект Мира, д. 7;

- пгт Старобешево, улица Советская, д. 49;

- г. Докучаевск, улица Александра Владимировича Захарченко, д. 22;

- г. Волноваха, улица Героя России Владимира Жоги, д. 3;

- г. Мариуполь, проспект Ленина, д. 114.

- В офисе приема собственник имеет возможность одновременно подать документы в отношении всех принадлежащих ему объектов недвижимости. Для этого единовременно предоставить полный пакет документов, подтверждающих право собственности, и иные сведения, относящиеся к каждому объекту, – отметила Екатерина Колоденко.

Иной порядок применяется для представителя собственника, действующего на основании доверенности. Один представитель может в течение одного рабочего дня подать документы только в отношении объектов недвижимости, расположенных по одному адресу. Например, только одна квартира или только дом и земельный участок под ним.

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