Выплата предусмотрена на каждого несовершеннолетнего ребенка, который получил ранение, травму или контузию в период с 18 февраля 2022 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали о выплатах пострадавшим от обстрелов ВСУ детям в ДНР в 2026 году.

ВЫПЛАТЫ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ОБСТРЕЛОВ ВСУ ДЕТЯМ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКИЕ РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ

В Соцфонде сообщили, что единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей устанавливается отделениями СФР на каждого ребенка, не достигшего возраста 18 лет, который получил увечье (ранение, травму, контузию) в период с 18 февраля 2022 года.

Эта мера поддержки действует в отношении пострадавших на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также на прилегающих к районам проведения СВО территориях РФ.

Назначение выплаты возможно при условии, что ребенок является гражданином Российской Федерации и постоянно проживает на территории РФ.

Для оформления нужно обратиться в клиентскую службу СФР.

Важно знать, что выплата устанавливается независимо от того, платят ли семье другие пособия, и не учитывается при определении права на меры соцподдержки. Напомним, что помимо этого пособия в ДНР предусмотрена компенсация за вред жизни и здоровью пострадавшим от агрессии ВСУ жителям. Вопросами оформления компенсаций занимаются отделения социальной защиты населения.

ВЫПЛАТЫ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ОБСТРЕЛОВ ВСУ ДЕТЯМ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ

Получить единовременную выплату в Соцфонде может один из родителей или законный представитель пострадавшего ребенка, а также сам ребенок, если ему на момент обращения исполнилось 18 лет.

При подаче заявления понадобятся следующие документы:

- документы, удостоверяющие личность пострадавшего ребенка, российское гражданство и факт постоянного проживания на территории РФ;

- сведения, содержащиеся в решении органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства над ребенком;

- данные об опекуне или попечителе ребенка, в отношении которого подано заявление;

- свидетельство о рождении, СНИЛС;

- медицинское заключение с указанием места, времени и причины получения увечья (ранения, травмы, контузии);

- реквизиты банковского счета для получения выплаты;

- документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя пострадавшего ребенка, СНИЛС.

ВЫПЛАТЫ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ОБСТРЕЛОВ ВСУ ДЕТЯМ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

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