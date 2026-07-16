Эксперты оценили более 350 заявок муниципальных служащих и депутатов по 10 номинациям

В Донецке прошло заседание экспертного совета Республиканской премии «Гордость Донбасса» (специальный проект «За дело»). В Центре развития компетенций Донецкой Народной Республики 25 экспертов – первых лиц региона – оценили свыше 350 заявок муниципальных служащих и депутатов по 10 номинациям.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД

С приветственным словом к присутствующим обратилась Сенатор России от ДНР Наталья Никонорова:

— Сегодня мы находимся в завершающей стадии интеграционного процесса, населенные пункты региона стремительными темпами восстанавливаются на глазах, развивается бизнес. Очевидно, что такой качественный рост по всем направлениям требует повышенного внимания со стороны представителей власти. Знаем, как много работы у трудящихся на благо ДНР и всей страны и насколько самоотверженно они подходят к работе. Безусловно, это должно быть отмечено, — сказала она.

Эксперты оценили более 350 заявок муниципальных служащих и депутатов по 10 номинациям. Фото: Центр развития компетенций ДНР

Эксперты оценили более 350 заявок муниципальных служащих и депутатов по 10 номинациям. Фото: Центр развития компетенций ДНР

Эксперты оценили более 350 заявок муниципальных служащих и депутатов по 10 номинациям. Фото: Центр развития компетенций ДНР

Эксперты оценили более 350 заявок муниципальных служащих и депутатов по 10 номинациям. Фото: Центр развития компетенций ДНР

Эксперты оценили более 350 заявок муниципальных служащих и депутатов по 10 номинациям. Фото: Центр развития компетенций ДНР

Эксперты оценили более 350 заявок муниципальных служащих и депутатов по 10 номинациям. Фото: Центр развития компетенций ДНР

Эксперты оценили более 350 заявок муниципальных служащих и депутатов по 10 номинациям. Фото: Центр развития компетенций ДНР

«БУДЬТЕ МАКСИМАЛЬНО ОБЪЕКТИВНЫМИ»

К экспертному совету спецпроекта «За дело» обратился и руководитель Администрации Главы и Правительства ДНР Александр Гончаров.

— У нас не будет «легких» анкет. Перед нами — живые люди, которые каждый день решают проблемы жителей Республики. Кто-то написал заявку блестяще, кто-то — скромно, но за каждой цифрой и строчкой стоит реальная работа. И наша задача — разглядеть эту работу. Я прошу вас об одном: будьте максимально объективными, — подчеркнул он.

Эксперты оценили более 350 заявок муниципальных служащих и депутатов по 10 номинациям. Фото: Центр развития компетенций ДНР

Эксперты оценили более 350 заявок муниципальных служащих и депутатов по 10 номинациям. Фото: Центр развития компетенций ДНР

Эксперты оценили более 350 заявок муниципальных служащих и депутатов по 10 номинациям. Фото: Центр развития компетенций ДНР

Эксперты оценили более 350 заявок муниципальных служащих и депутатов по 10 номинациям. Фото: Центр развития компетенций ДНР

Эксперты оценили более 350 заявок муниципальных служащих и депутатов по 10 номинациям. Фото: Центр развития компетенций ДНР

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Среди номинаций премии «Гордость Донбасса» — «За повышение привлекательности населенных пунктов», «Диалог с населением», «С передовой СВО в муниципалитет», «За укрепление престижа и роли семьи», «Молодой управленец на службе Республики», «За мужество и героизм при выполнении гражданского долга», «За наставничество на муниципальной службе», а также спецноминации «Прорыв года» и «12 лет на острие службы». Ключевые критерии отбора: результативность, инициативность, социальная значимость проектов и профессиональная репутация.

По итогам экспертной оценки уже в августе стартует народное голосование. У каждого донбассовца будет возможность поддержать достойных управленцев, которые своим трудом меняют край к лучшему. А торжественное награждение победителей приурочат к годовщине воссоединения Донбасса с Россией.

Эксперты оценили более 350 заявок муниципальных служащих и депутатов по 10 номинациям. Фото: Центр развития компетенций ДНР

Эксперты оценили более 350 заявок муниципальных служащих и депутатов по 10 номинациям. Фото: Центр развития компетенций ДНР

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