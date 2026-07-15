Театр обретает новую жизнь в рамках нацпроекта «Семья». Фото: Правительство ДНР

В Донецком республиканском академическом театре кукол продолжается капитальный ремонт в рамках национального проекта «Семья». Сейчас приводят в порядок крышу здания. Работы ведутся впервые с 1983 года, общая их стоимость — свыше 35 миллионов рублей. Финансирование осуществляется за счет федеральной субсидии с софинансированием из регионального бюджета. Уже в ноябре театр обретет новую крышу.

Театр обретает новую жизнь в рамках нацпроекта «Семья». Фото: Правительство ДНР

КОМПЛЕКСНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

В прошлом году здесь модернизировали систему вентиляции.

— Новое вентиляционное оборудование обеспечивает необходимый микроклимат для артистов и маленьких зрителей. Следующим этапом станет капитальный ремонт фасада, который запланирован на 2027 год. Вместо локальных ремонтов театр кукол впервые в своей истории получает комплексное обновление, — подчеркнул заместитель председателя правительства ДНР Кирилл Макаров.

Заместитель председателя правительства ДНР Кирилл Макаров

Для тысяч детей именно Донецкий театр кукол становится первым театром в жизни. За минувший сезон его посетили больше 57 тысяч юных зрителей. Сюда приезжают не только из разных городов Донецкой Народной Республики, но и из других регионов.

— Очень хочется, чтобы первое знакомство ребятишек с искусством происходило в здании, которое само воспитывает уважение к культуре, — сказал Кирилл Макаров.

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

Донецкий театр кукол — один из символов культурной жизни Донбасса. Обновленный театр станет еще одним свидетельством того, что донбасская культура развивается благодаря поддержке государства.

Театр обретает новую жизнь в рамках нацпроекта «Семья». Фото: Правительство ДНР

Театр обретает новую жизнь в рамках нацпроекта «Семья». Фото: Правительство ДНР

Театр обретает новую жизнь в рамках нацпроекта «Семья». Фото: Правительство ДНР

Театр обретает новую жизнь в рамках нацпроекта «Семья». Фото: Правительство ДНР

— Качественный ремонт, современное оборудование и забота о каждой детали — это вклад в будущее не только учреждения, но и культуры региона в целом, — отметил министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

Донецкий республиканский академический театр кукол ведет свою историю с 1933 года. В 1982-м у него появилось свое здание. Театр кукол переехал в бывший кинотеатр «Победа». За время работы коллектив поставил больше двухсот спектаклей. А в этом году ко Дню кукольника здесь открылся театральный музей.

Театр обретает новую жизнь в рамках нацпроекта «Семья». Фото: Правительство ДНР

Театр обретает новую жизнь в рамках нацпроекта «Семья». Фото: Правительство ДНР

Театр обретает новую жизнь в рамках нацпроекта «Семья». Фото: Правительство ДНР

Вице-премьер ДНР Кирилл Макаров рассказал о возрождении театра кукол в Донецке

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