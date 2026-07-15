Лучшие выпускники Донецкого медуниверситета получили премию Владимира Некрасова. Фото: МАКС/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин вручил премию имени Владимира Некрасова лучшим выпускникам Донецкого медицинского университета. Руководитель региона отметил, что ребята успели достичь высоких результатов как в учебе, так и в научных разработках.

- В Республике - целое сообщество работающих студентов и ординаторов. Почти две тысячи молодых специалистов сегодня трудятся в медицинских учреждениях региона. В том числе и наши выпускники. Это свидетельство высокой гражданской зрелости, огромной внутренней собранности и дисциплины, - рассказал Пушилин.

Денис Пушилин вручил лучшим выпускникам Донецкого медуниверситета премию имени Владимира Некрасова Источник: Официальный канал Главы ДНР Дениса Пушилина в мессенджере МАКС

Лучшие выпускники Донецкого медуниверситета получили премию Владимира Некрасова. Фото: МАКС/Пушилин

Он добавил, что в медицине по-другому не бывает, поскольку в этой сфере требуется умение брать полную ответственность за каждое принятое решение.

- Премия, учрежденная более десяти лет назад нашим земляком и известным выпускником вуза Владимиром Некрасовым, ежегодно вручается самым талантливым и целеустремленным - двоим лучшим с каждого из шести факультетов, - говорит Глава ДНР.

Кстати, в этом году размер поддержки увеличен и составляет от 60 до 200 тысяч рублей.

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