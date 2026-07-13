Юные спортсмены показали технику игры Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке активно развиваются хоккей и фигурное катание. Родители, чьим детям по душе эти виды спорта, могут отдать своих чад на занятия, которые проходят на бесплатной основе. Об этом сообщили в Министерстве спорта и туризма ДНР.

В единственной в Донецкой Народной Республике спортшколе по хоккею и фигурному катанию сейчас занятия проходят на базе ледовой арены «Алмаз» в Пролетарском районе Донецка. Корреспондент «КП Донецк» воспользовался уникальной возможностью посетить открытую тренировку самых юных хоккеистов.

ВЫКЛАДЫВАЮТСЯ НА ВСЕ СТО

– Лед, что надо! – говорят ребята, отмечая отменное качество покрытия арены после ее реконструкции.

Здесь они выкладываются на все сто. Юные спортсмены показали свое мастерство, продемонстрировали технику катания и владение клюшкой. Донецкие спортсмены достойно выступают в Первенствах России Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по хоккею и турнирах на территории Российской Федерации.

Юные спортсмены показали технику игры Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Юные спортсмены показали технику игры Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

– Сейчас в нашей школе занимаются 217 детей от 3 до 18 лет. 114 ребят – хоккеем и 103 – фигурным катанием. Группы укомплектованы по возрастам, а также исходя из разрядов спортсменов. В школе сформированы сборные команды ДНР по хоккею – 2010/2011 годов рождения, 2012-2013/2014 годов рождения, а также сборная команда ДНР по фигурному катанию на коньках, – рассказывает заместитель директора спортивной школы № 7 по хоккею и фигурному катанию города Донецка Екатерина Усиченко.

Для ребят постарше тренировки проходят шесть раз в неделю. Три-четыре раза – для маленьких детей. Длительность – час-полтора.

– Школа предоставляет детям хоккейную экипировку. У нас есть клюшки, шайбы и шлемы. Коньки, защиту – все выдаем, – говорит Екатерина Усиченко.

Василий Барков и Екатерина Усиченко Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

ИЩУТ САМОРОДКОВ

Высокие результаты показывают и юные фигуристы.

– Наши дети выступают на всероссийских соревнованиях. Регулярно привозят медали, выполняют и подтверждают разряды по фигурному катанию на коньках, – продолжает Екатерина Усиченко.

Набор детей в школу в отделение по хоккею открыт с 4-х лет, а в отделение по фигурному катанию – с 3-х лет. Максимальный возраст для зачисления в отделение по хоккею составляет 8 лет и 6 лет – в отделение по фигурному катанию. Все желающие могут приводить своих детей указанного возраста на пробные занятия.

Тренеры, в свою очередь, ищут самородков.

– Ходим по детским садикам, школам, проводим беседы с детьми, – говорит тренер спортивной школы Василий Барков.

Василий Барков Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ТРЕНИРОВОК

Здесь ребят научат технике игры, дисциплине, уважению к команде и умению добиваться целей через упорный труд.

Юные спортсмены показали технику игры Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Юные спортсмены показали технику игры Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

– Ребенок должен получать удовольствие от тренировок и всего, что с ними связано. Будущий чемпион – это тот, кто постоянно развивается, учится новому и не боится трудностей. Он верит в себя и свои способности, но при этом остается реалистом, осознавая, что успех требует труда и терпения, – уверена Усиченко.

На сегодня в спортшколе детей обучают хоккею пять тренеров, еще два тренера по фигурному катанию и преподаватель по хореографии. В ее составе – и ледовая арена «Лидер» в Кировском районе Донецка. Учебно-тренировочные занятия на второй базе начнутся по завершении ремонта.

График работы администрации школы: понедельник – пятница с 8:00 до 17:00.

Контактные телефоны: +7 949 438 73 63 – директор Хафизова Галина Борисовна, +7 949 828 77 81 – замдиректора Усиченко Екатерина Владимировна.

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