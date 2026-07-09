Спасает раненых в госпитале: Как сложилась жизнь демобилизованного студента из Донецка Артема Лопатина

Артем Лопатин

СЛУЖИЛИ ВЧЕТВЕРОМ

Когда Донбассу понадобилась защита, 19-летний Артем Лопатин учился на врача в Донецком медицинском университете. С первых дней специальной военной операции он вместе с отцом стали добровольцами.

– Прежде чем попасть на Мариупольское направление мы прошли недельную подготовку, – рассказывает «КП Донецк» Артем Лопатин. – У моего отца Дениса Владимировича, а сам он родом из Приднестровья, был боевой опыт. Отец стал ополченцем в 2014 году, был командиром разведки артиллерийского дивизиона, участвовал в боях за Дебальцево. В этот раз защищал свою вторую Родину с ним и его друг – хирург Максим Сухинин со своим сыном Владимиром. Служили вчетвером.

Артем Лопатин. Фото: Президентская платформа «Россия – страна возможностей»

ВЫНОСИЛ РАНЕНЫХ С ПОЛЯ БОЯ

Медицинское звено, в котором еще были женщины-фельдшеры, добралось к передовой через Гранитное. Разместились в поселке Заря.

– Потом нас начали возить на штурм Мирного, где находилась женская колония, – вспоминает Артем. – Там долгие бои были за посадки. После освобождения Мирного в этот населенный пункт передислоцировалось наше медицинское звено. Оттуда ездили на боевые действия по освобождению комбината имени Ильича в Мариуполе.

Артем Лопатин отвечал за оказание первой медицинской помощи, выносил раненых с поля боя. Звено спасало как бойцов, так и мирных жителей освобождаемых населенных пунктов. Также Артем по степени тяжести ранений организовывал эвакуацию людей санавиацией в близлежащие больницы. Чаще – в Донецк.

– После взятия комбината нас перебросили на «Азовсталь», которую удерживали остатки украинских боевиков, – вспоминает Артем. – Для нас самым главным на переднем крае было остановить кровь. То есть вовремя и правильно наложить жгут. А также при необходимости ввести поддерживающие лекарства, чтобы восполнить потерю крови.

Артем Лопатин спасал жизни в Мариуполе до полного освобождения города. Фото: Президентская платформа «Россия – страна возможностей»

Артем Лопатин с боевыми товарищами. Фото: Президентская платформа «Россия – страна возможностей»

«СПАСИБО, БРАТЦЫ!»

Лопатин оказывал медицинскую помощь в Мариуполе до освобождения города. А вскоре его, как и других студентов, решением Президента России Владимира Путина демобилизовали.

После парень вернулся к учебе в медуниверситете. Проект «Спасибо, братцы!» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» помог ему адаптироваться к мирной жизни и найти поддержку.

Сейчас Артем Лопатин – врач-ординатор Республиканского клинического дерматовенерологического диспансера. По выходным еще работает медбратом в военном госпитале. Вносит свой вклад в приближение Победы.

РАДИ МИРА

С будущей женой Артем познакомился также благодаря Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Артем с супругой Ириной. Фото: Президентская платформа «Россия – страна возможностей»

– Ирина тогда работала проектным менеджером Президентской платформы и позвонила мне, чтобы пригласить принять участие в мероприятии. И с того самого момента мы поняли, что созданы друг для друга, – рассказывает ветеран СВО.

Артем Лопатин мечтает о Победе и процветании России.

– Чтобы поколение моих детей жило в мире и благополучии, и чтобы при этом они всегда были готовы защищать страну и вносить свой вклад в ее развитие, – говорит он.

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ

Артем находит время и для общения со школьниками и студентами. Регулярные встречи проходят в формате «Диалог на равных».

– Россия всегда славилась своими героями, которые, не задумываясь, вставали на защиту родной земли и ее интересов. Со всеми трудностями и невзгодами нам помогали и помогают справляться поддержка родных людей. Важно помнить об этом и передавать эстафету будущим поколениям, ведь именно в преемственности поколений – сила нашей страны, – говорит Артем Лопатин.

Ветеран СВО регулярно проводит «Диалоги на равных» с молодежью Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Ветеран СВО регулярно проводит «Диалоги на равных» с молодежью Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Артем Лопатин. Фото: Президентская платформа «Россия – страна возможностей»

В ТЕМУ!

Ныть – стыдно

Артем Лопатин рассказал, на кого равнялась молодежь на передовой.

«Зеленые» бойцы на линии боестолкновения равнялись на ветеранов ополчения и других геров, что давало им сил не падать духом. Об этом рассказал дончанин Артем Лопатин, который еще будучи студентом стал добровольцем СВО.

КОГДА ЕЩЕ ЕСТЬ ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦАХ

- У нас был героический дедушка, – вспоминает он. – Ветеран залез в танк вместе со студентами и учил их им управлять. Во время боя у них была задача выехать и прикрывать нашу пехоту, простреливая посадку. И вдруг танку сбили гуслю, он остановился на открытой местности. Тогда дедушка пацанам сказал: «Уходите». И двое покинули танк. А он продолжал вести огонь по посадке, где укрывался противник. По танку еще были прилеты. К счастью, без детонации. Так что, наш герой только после того, как отстрелял все боеприпасы, спрыгнул с подбитого танка. Видя такие героические поступки, ребятам без боевого опыта становилось стыдно показывать какую-либо слабость.

ПОДВИГ «ТАЙГИ»

Артем Лопатин также рассказал про своего товарища «Тайга» – бойца из Москвы.

– «Тайга» ночью пробрался к противнику в промзону через их же позиции, – рассказывает врач-ординатор. – Там был своего рода коридор, куда они выходили наносить удары по российской армии. Так вот, он почти сутки просидел в оккупированной промзоне под листами шифера, ждал врага. И когда показалась группа бойцов ВФУ, он выскочил с пулеметом и покосил их. Противник не успел опомниться, как «Тайга» юркнул в ближайшее здание, и подвалами вернулся к своим.

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