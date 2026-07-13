Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации продолжают выбивать украинских боевиков из Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Командир огневого взвода с позывным «Добрый» рассказал о боевой работе артиллеристов группировки «Запад» в населенном пункте.
- Основные задачи подразделения – это не дать противнику провести ротацию, подвезти боеприпасы. Полностью нарушаем их логистику. Где-то если разведка передает нам, что там сидят в доме, сразу у нас есть высокоточный боеприпас, отрабатываем туда «Краснополем». Цель поражается с первого снаряда. В дальнейшем уже пехота заходит и зачищает подразделением, - рассказал «Добрый».
Он добавил, что если боевики ВСУ раньше могли подъезжать на машинах, то сейчас у них такой возможности нет. Бойцы ВС РФ отодвинули противника и уже наносят ему поражение за населенным пунктом.
- Все расчеты у меня – они с самого начала здесь, они прошли боевое слаживание, то есть опытные, каждый знает свое дело, каждый знает свое место на орудии, - рассказал командир огневого взвода.
Расчеты артиллерии круглые сутки работают на подавление вооруженных формирований Украины.
- У врага шансов не осталось вообще. Враг будет разбит полностью. Если какие-то подразделения остались точечные – будут уничтожены. И все задачи командования будут выполнены, - сказал «Добрый».
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