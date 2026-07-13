Новая застройка вдоль главной улицы: Как изменится Киевский район Донецка

В Киевском районе Донецка появится новая жилая застройка Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Киевском районе Донецка вдоль улицы Молодых Шахтеров специалисты Единого института пространственного планирования Российской Федерации (ЕИПП РФ) предлагают разместить новую жилую и общественную застройку.

Как сообщили в пресс-службе ЕИПП РФ, жилая застройка позволит создать комфортные дворовые пространства в столице Донецкой Народной Республики.

Вдоль главной районной улицы планируют построить жилые дома разной этажности - от средних до многоэтажных, с общей площадью квартир почти 85 тысяч квадратных метров. Они станут основой застройки вдоль этой улицы. Также здесь появятся социальные объекты: школа на 550 мест, детский сад на 200 детей, спорткомплекс с бассейном на 300 человек и поликлиника на 65 посещений в смену (ее разместят прямо в первых этажах жилых домов). Также построят коммерческие объекты - бизнес-центр и гостиница общей площадью около 31 тысячи квадратов.

- Для обеспечения транспортной доступности существующей и проектируемой застройки проектом предусмотрено строительство четырех новых улиц местного значения общей протяженностью около 1,4 километров, - рассказали в пресс-службе.

Специалисты предлагают восстановить и трамвайные пути протяженностью около двух километров.

Единый институт продолжает разработку генеральных планов для городов Донецкой Народной Республики.

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