Ученые изучают зоопланктон в Азовском море. Фото: ВНИРО

Нерест в Азовском море потихоньку подходит к концу. У наших берегов он, скорее всего, завершился. Но еще предстоит дождаться окончательных выводов Южного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства (ВНИРО). Данные мониторинговых экспедиции говорят о том, что численность рыб ведется себя по разному.

«Влияет рост солености»

Азовскоме море тщательно изучают. Фото: ВНИРО

- На происходящее у берегов ДНР влияет рост солености Таганрогского залива и Азовского моря в целом. Это неоспоримый природный фактор, также размножение медуз вносит свой отрицательный вклад, - рассказывает донецкий ученый, кандидат биологических наук Владимир Еремеев.

Лучше всех к происходящему адаптировались камбала и пиленгас.

- По результатам экспедиций выяснилось, что икра и личинки пиленгаса можно выловить в ходе мониторинговых исследований по всему Азовскому морю. Камбалы больше всего западной части акватории, но и у берегов ДНР ее становится больше. Что касается тюльке, то она уменьшила свой ариал обитания, - поясняет ученый.

Тюлька не любит слишком соленую воду, так что жмется к устьям рек, впадающих в Азовское море.

- Устье Дона по пресной воде вне конкуренции. Благодаря программе по очистке русел рек ДНР и снижению их загрязненности, которую проводит Минприроды ДНР в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», рыбаки без тюльки не останутся, - утверждает Еремеев.

Азовскоме море тщательно изучают. Фото: ВНИРО

По результатам исследований ВНИРО, лещ, хамса, бычки и сом пока снижают численность.

Растет число моллюском и гостей из Черного моря

Условия лета этого года благоприятны для популяции креветок, мидий и рапанов.

- Популяция мидий показала за несколько лет рост в десять раз. Неплохо чувствует себя черноморская креветка. В прошлом году их численность оценивалась в 455 тысяч, а в этом - 693 тысяч. Рост составил 52,3%. При этом речь идет не только о росте улова, но и о расширении районов законного промысла, - поясняет Еремеев.

Появились новые виды черноморских моллюсков, Заходит все больше рыб из Черного моря.

- Крупный экземпляр морского петуха (желтой триглы) общей длиной 76 см и массой 3,2 кг был пойман в районе поселка Седово. Это первый случай с 70-тых годов прошлого века. Но и для медуз тоже все «тепло и солено». Посмотрим по итогам летнего сезона, как они себя покажут, - резюмировал Владимир Еремеев.

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