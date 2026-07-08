«Нашествия медуз пока не наблюдаем»: Отдыхающие из ДНР говорят, что на курортах Республики количество желеобразных обитателей не зашкаливает

Многие жители ДНР предпочитают отдыхать на Азовском море Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В жаркую погоду так и хочется вырваться на курорт. Для жителей наших Республики самый бюджетный вариант — это Приазовье. Но и здесь есть нюансы, и они связаны не только с дефицитом бензина и дронами ВСУ. Медузы и водоросли размножились, представляют проблему, но далеко не везде. Когда за пляжами ухаживают, даже с детьми отдыхать безопасно. Но взрослые должны быть бдительны.

Море слишком прогрелось

- Таганрогский залив Азовского моря, где находится большинство наших пансионатов, мелководный. Это хорошо для детей, если у вас отпуск в июне. Вода быстро прогреется, детям комфортно купаться. А вот июль в этом году принес сюрпризы. Но нашествия медуз пока не наблюдаем, - говорит донецкий ученый, кандидат биологических наук Владимир Еремеев.

В очень теплой воде становится больше медуз и водорослей. Их выбрасывает на берег, отдыхающим, особенно с маленькими детьми, становится, мягко говоря, не комфортно.

- Процесс естественный, природный, хотя и не приятный. Обычно «замор» - то есть гибель рыбы, креветки и других обитателей происходит в середине июля, ближе к августу. И такое явление происходит каждый год, но в разное время. Климат становится теплее, это невозможно отрицать. Так что это неприятное явление приходит к нам раньше, - говорит ученый.

Однако морские течения играют свою роль. Не на каждый пляж приносит ставших избыточными в природе морских обитателей.

- Я каждый год отдыхаю на Белосарайской косе, - говорит дончанка Марина Сагань. - Бывали в ДНР времена и похуже, но Азовское море оставалось любимым вот уже много лет. Сейчас нет такого нашествия медуз, о которых пишут в соцсетях отдыхающие из других курортов. Да и хозяева пансионатов учатся бороться с этим явлением. Ставят сетки, заграждения, чтобы отдыхающим было комфортно.

Рыба учится выживать

Последние исследования главного НИИ России по рыбному хозяйству (ВНИРО) принесли хорошие новости. Уже закончена первая фаза летних исследований. Результаты обнадеживают — рыбы становится больше.

- Особое внимание исследователи уделили ключевым промысловым видам — шпроту, хамсе, ставриде, барабуле и камбале калкан: изучили их распределение в море, эффективность размножения и состояние кормовой базы, - говорится в сообщении Южного филиала ВНИРО.

Предварительный вывод - изменения климата не помешали рыбе наращивать популяцию.

Исследователи ВНИРО анализируют размер рыбы. Фото: ВНИРО

- Снизилось браконьерство и выбросы вредных веществ в Таганрогский залив Азовского моря. Минприроды ДНР активно занимается очисткой рек, становится больше стока пресных вод в море, нашей рыбе это нужно. Национальный проект «Экологическое благополучие» дает свои плоды. Системный подход, когда власти и волонтеры стараются сберечь природу во всем — от малых рек до комплексной очистки побережья Азовского моря, он всегда результативен, - утверждает Еремеев.

Кстати, атаки дронов ВСУ не сорвали планы по очистке рек ДНР.

- Расчистка русла реки позволит повысить пропускную способность водотока, благодаря чему снизится риск паводков и подтоплений. Мероприятия помогут восстановить естественное течение и улучшить водообмен, а также уменьшить заиливание и скопление мусора. Кроме того, такая мера будет способствовать улучшению состояния водных экосистем и среды обитания флоры и фауны, что в целом приведет к стабилизации экологической обстановки в регионе, - пояснил руководитель Министерства природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шебалков.

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