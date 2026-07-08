«Нашествия медуз пока не наблюдаем»: Отдыхающие из ДНР говорят, что на курортах Республики количество желеобразных обитателей не зашкаливает

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В жаркую погоду так и хочется вырваться на курорт. Для жителей наших Республики самый бюджетный вариант — это Приазовье. Но и здесь есть нюансы, и они связаны не только с дефицитом бензина и дронами ВСУ. Медузы и водоросли размножились, представляют проблему, но далеко не везде. Когда за пляжами ухаживают, даже с детьми отдыхать безопасно. Но взрослые должны быть бдительны.
- Таганрогский залив Азовского моря, где находится большинство наших пансионатов, мелководный. Это хорошо для детей, если у вас отпуск в июне. Вода быстро прогреется, детям комфортно купаться. А вот июль в этом году принес сюрпризы. Но нашествия медуз пока не наблюдаем, - говорит донецкий ученый, кандидат биологических наук Владимир Еремеев.
В очень теплой воде становится больше медуз и водорослей. Их выбрасывает на берег, отдыхающим, особенно с маленькими детьми, становится, мягко говоря, не комфортно.
- Процесс естественный, природный, хотя и не приятный. Обычно «замор» - то есть гибель рыбы, креветки и других обитателей происходит в середине июля, ближе к августу. И такое явление происходит каждый год, но в разное время. Климат становится теплее, это невозможно отрицать. Так что это неприятное явление приходит к нам раньше, - говорит ученый.
Однако морские течения играют свою роль. Не на каждый пляж приносит ставших избыточными в природе морских обитателей.
- Я каждый год отдыхаю на Белосарайской косе, - говорит дончанка Марина Сагань. - Бывали в ДНР времена и похуже, но Азовское море оставалось любимым вот уже много лет. Сейчас нет такого нашествия медуз, о которых пишут в соцсетях отдыхающие из других курортов. Да и хозяева пансионатов учатся бороться с этим явлением. Ставят сетки, заграждения, чтобы отдыхающим было комфортно.
Последние исследования главного НИИ России по рыбному хозяйству (ВНИРО) принесли хорошие новости. Уже закончена первая фаза летних исследований. Результаты обнадеживают — рыбы становится больше.
- Особое внимание исследователи уделили ключевым промысловым видам — шпроту, хамсе, ставриде, барабуле и камбале калкан: изучили их распределение в море, эффективность размножения и состояние кормовой базы, - говорится в сообщении Южного филиала ВНИРО.
Предварительный вывод - изменения климата не помешали рыбе наращивать популяцию.
- Снизилось браконьерство и выбросы вредных веществ в Таганрогский залив Азовского моря. Минприроды ДНР активно занимается очисткой рек, становится больше стока пресных вод в море, нашей рыбе это нужно. Национальный проект «Экологическое благополучие» дает свои плоды. Системный подход, когда власти и волонтеры стараются сберечь природу во всем — от малых рек до комплексной очистки побережья Азовского моря, он всегда результативен, - утверждает Еремеев.
Кстати, атаки дронов ВСУ не сорвали планы по очистке рек ДНР.
- Расчистка русла реки позволит повысить пропускную способность водотока, благодаря чему снизится риск паводков и подтоплений. Мероприятия помогут восстановить естественное течение и улучшить водообмен, а также уменьшить заиливание и скопление мусора. Кроме того, такая мера будет способствовать улучшению состояния водных экосистем и среды обитания флоры и фауны, что в целом приведет к стабилизации экологической обстановки в регионе, - пояснил руководитель Министерства природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шебалков.
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