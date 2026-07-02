Осетр в Азовском море стал стройнее: Донецкий биолог Владимир Еремеев рассказал, что снижение веса пойманных особей не является поводом для тревоги

Ученые изучают осетровых круглый год. Фото: ВНИРО

Русский осетр и севрюга сейчас находятся под очень плотным контролем со стороны ученых-ихтиологов. Ведь когда-то Азовское море было на втором месте после Каспия по добыче таких рыб.

Но браконьерство, загрязнения со стороны промышленных предприятий при Украине, привели к тому, что в исследовательских выловах в Азовском море у берегов ДНР осетровые почти перестали встречаться.

Сейчас ситуация изменилась

После вхождения в состав России исторических территорий, Азовское море стало внутренним морем РФ. Теперь оно - под контролем российских рыбоохранных структур, что значительно сократило воздействие незаконного вылова.

Вот такие осетры уже есть в водах ДНР. Фото: ВНИРО

- За последние 3-5 лет учеными Азово-Черноморского филиала ВНИРО отмечается резко возросшее количество русского осетра и севрюги. Тенденция отмечена с 2014 года. Это связано с усилением охраны водных биоресурсов Азовского моря и увеличением количества молоди осетровых рыб, выпускаемой рыбоводными заводами, - говорится в сообщении ВНИРО.

При этом рыба встречается разных возрастов. В Азовском море снова стали встречаться особи длиной более 150 см и массой более 18-24 кг.

Напомним, что сохранение биологического разнообразия, в том числе и морских обитателей, является одной из целей национального проекта «Экологическое благополучие». Не только ВНИРО, но и инспекторы рыбоохраны, а также эксперты Минприроды ДНР следят за изменение численности жителей моря.

Однако в ходе летних экспедиций ихтиологов выяснилось, что рыбы стали «стройнее». Средний вес улова особей разных возрастов уменьшился по сравнению с 1974 годом.

- В группе длиной 100-120 сантиметров осетры легче предков из 1974 года в среднем на 2,2 килограмма. А вот в группе 121-130 сантиметров недовес увеличивается до 4,3 килограммов, - сообщает ВНИРО.

Южный филиал ВНИРО проводит мониторинг в Азовском море. Фото: ВНИРО

Рано бить тревогу

- Идет совершенно нормальный биологический процесс. Популяция осетровых растет, но им нужно время нагулять вес. К тому же, кормовая база стала хуже, да и соленость Азовского моря растет, хотя для них пока не критично — поясняет донецкий ученый, кандидат биологических наук Владимир Еремеев.

По его словам, в разном возрасте рацион осетровых отличается, многое также зависит от водоема, в котором они обитают. А в Таганрогском заливе Азовского моря, куда входят и прибрежные воды ДНР, регулярно летом случаются заморы. Появились новые виды хищников, которые уменьшают доступную пищу осетра.

- Но самое интересное не это. В конце мая этого года ученым стала доступна документальная видеозапись, как русский осетр активно кормится в устье реки Байбуги, впадающей в Феодосийскую бухту. Его там давно не встречали и гидробиологи, собственно, изучали, как чувствует себя и размножается в бухте черноморская креветка. И тут такое открытие! Это говорит о главном — популяция русского осетра ищет новые и возвращает себе старые кормовые месте. Так из-за некоторый худобы рыб рано бить тревогу, - рассказал Владимир Еремеев.

Главную роль в росте популяции осетровых все еще играет искусственное разведение мальков. На сегодняшний день ведущую роль в пополнении запаса осетровых играет «Донской осетровый завод», входящий в структуру ФГБУ «Главрыбвод». На этом предприятии выращивают производителей и получают молодь ценных видов рыб, таких как белуга, севрюга, русский осетр и стерлядь.

Среди осетровых встречаются настоящие гиганты. Фото: ВНИРО

- Осетровых в Азовском море в специальных неводах находят все больше. В уловах отмечается и белуга. Так что пусть и медленно, но «царь-рыба», как называли осетра в старину, возвращается, - подытожил ученый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Раков у побережья Азовского моря в ДНР станет больше: искусственное размножение поможет восстановить численность

Гидробиологи научили раков выживать в соленом Таганрогском заливе Азовского моря (подробнее)