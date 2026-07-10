Родители вовремя забили тревогу, увидев «безобидные» симптомы: 15-летняя Лолита Мозолева борется со смертельным заболеванием, спасти ее может лекарство

Лолита – очень сильная и светлая девочка. Фото: Фонд «Время добрых»

Фонд «Время добрых» открыл экстренный сбор для 15-летней Лолиты Мозолевой из Моспино. Чтобы победить рак, девочке срочно необходимо продолжить химиотерапию специальным противоопухолевым препаратом.

ОДИН СЛУЧАЙ НА МИЛЛИОН

У ребенка очень редкий диагноз – рабдомиосаркома шейки матки. Это крайне агрессивная злокачественная опухоль, встречающаяся один раз на миллион случаев. В Донецке сейчас с таким диагнозом только одна девочка – Лолита.

Перед тем, как попасть в онкологическое отделение Института неотложной и восстановительной хирургии, Лолита очень много мечтала. Она строила планы, жила творчеством и верила, что все только начинается. Папа даже подарил ей гитару, но научиться играть девочка так и не успела – из-за страшного заболевания все пришлось отложить на неопределенный срок.

Лолита – очень сильная и светлая девочка. Фото: Фонд «Время добрых»

Главная опасность рабдомиосаркомы – в скрытном начале, стремительном росте и молниеносном развитии метастазов. Сначала Лолита молчала – обычное подростковое стеснение. Девочка не решалась сказать маме, что цикл сбился. Родители почувствовали неладное по другим проявлениям: дочь вдруг стала замкнутой, потеряла аппетит и падала с ног от усталости.

Забив тревогу, они обратились в больницу. Но даже опытные специалисты сначала не заподозрили беды – симптомы выглядели как обычный полип. Точный диагноз девочке поставили лишь после операции.

ОПУХОЛЬ РАСТЕТ СЛИШКОМ БЫСТРО

Лолита Мозолева привыкла быть сильной, несмотря на боль. Но в ее глазах – немой вопрос: «Почему я?», ответа на который нет. Есть только факт: опухоль прогрессирует слишком быстро.

Одно время Лолита панически боялась остаться без волос. Но в борьбе за жизнь этот страх отступил перед главным – желанием просто проснуться завтра.

Девочка шаг за шагом отвоевывает у рака каждый свой день. Химиотерапия дается ей нелегко, но организм отзывается. К Лолите вернулся аппетит, она снова начала понемногу кушать. Но рак еще не отступил.

Лолита – очень сильная и светлая девочка. Фото: Фонд «Время добрых»

ПОДДЕРЖИТЕ СБОР

Благодаря поддержке неравнодушных людей Лолита вовремя начала лечение. По итогам недавнего консилиума, проведенного после исследования ПЭТ-КТ, девочке нужно пройти еще пять блоков химиотерапии специальным противоопухолевым препаратом.

– Врачи дают благоприятные прогнозы. В случае непрерывной терапии у Лолиты есть огромные шансы окончательно победить рак и войти в долгожданную ремиссию. Но это медицинское чудо напрямую зависит от наличия лекарства, – сказала «КП Донецк» руководитель благотворительного фонда «Время добрых» Ольга Сорокина.

Без специального препарата у Лолиты просто нет шансов выжить. Без него все, что она уже перенесла, будет напрасно. Поэтому для приобретения лекарства и оплаты специализированного питания и транспортных расходов известный фонд «Время добрых» открыл сбор на 1100000 рублей. Осталось собрать 65 776 рублей.

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