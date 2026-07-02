«Не может сидеть, стоять и почти не держит голову»: В Донецке открыт сбор для 6-летней Амалии Лебедь

Амалия Лебедь все понимает, только не может об этом сказать. Фото: Фонд «Время добрых»

СУДОРОГИ СКОВЫВАЮТ ТЕЛО

Борьба за жизнь маленькой жительницы Тореза Амалии Лебедь началась в реанимации, где она провела первые двенадцать суток. Из-за тяжелого поражения центральной нервной системы девочка не может сидеть, стоять и почти не держит голову. Она питается только блендерированной пищей и постоянно поперхивается. Сейчас ее состояние нестабильно: из-за эпилепсии Амалия переносит до десяти тяжелейших приступов в день. Судороги сковывают тело, у нее перехватывает дыхание от невыносимой боли.

ВСЕ ПОНИМАЕТ И ЧУВСТВУЕТ

При этом Амалия все понимает и чувствует. Она различает «своих» и «чужих», любит музыку, гулит и успокаивается только на руках у мамы, отвечая на заботу улыбкой.

Специалисты фонда «Время добрых» уже помогли облегчить ее состояние: провели курс ботулинотерапии для снижения тонуса мышц и в рамках проекта «Удержись» АНО «Детский хоспис “Одуванчики”» подобрали позиционирующие подушки.

ПОДДЕРЖИТЕ СБОР

Но позиционирование и реабилитация не защитят Амалию без медикаментозной поддержки. Чтобы купировать ежедневные мучительные приступы, снять боль и дать девочке шанс расти без страха, ей жизненно необходимы дорогостоящие лекарственные препараты, а также специализированные средства гигиены и расходные материалы. Для этого известный фонд «Время добрых» открыл сбор на 1400000 рублей. Осталось собрать 965 727 рублей.

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