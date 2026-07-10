Продвигались двойками и тройками: В Минобороны России рассказали подробности освобождения населенного пункта Василевка в ДНР

В Минобороны России рассказали подробности освобождения населенного пункта Василевка в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили подробности освобождения населенного пункта Василевка в Донецкой Народной Республике. Продвижение бойцов осуществлялось малыми группами - двойками и тройками. При этом каждый шаг корректировался с помощью беспилотников и точных команд от командиров. Штурмовики действовали максимально скрытно.

- По позициям ВСУ были нанесены массированные удары: работала артиллерия, ударные дроны, а также авиация с применением фугасных авиационных бомб. Особое внимание уделялось блиндажам и укрепленным укрытиям противника, которые методично уничтожались различными средствами, что позволило разрушить оборону противника и создать условия для продвижения штурмовых подразделений, - рассказали в Минобороны России.

Военнослужащие гвардейского Торуньского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ скрытно накопили силы на подступах к Василевке, а затем зачищали каждый дом от противника.

- Бойцы действовали слаженно и решительно, используя все преимущества, созданные предварительными ударами, - добавили в военном ведомстве России.

Освобождение населенного пункта позволило бойцам группировки войск «Центр» создать условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений.

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