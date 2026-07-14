Валерия Прокопчук из ДНР выиграла грант для помощи беженцам из Константиновки. Фото: Минмол ДНР

Дончанка Валерия Прокопчук стала победительницей грантового конкурса с проектом, направленным на поддержку вынужденных переселенцев из Константиновки и других освобожденных районов. Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и ставит своей целью оказание всесторонней помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Об этом «КП Донецк» сообщили в Минмоле ДНР.

Министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский отметил, что Валерия начинала свою деятельность как волонтер в пунктах временного размещения. Общаясь с эвакуированными жителями в Авдеевке и Ясиноватой в феврале текущего года, она осознала, что переселенцам, помимо продуктов и вещей первой необходимости, остро требуется профессиональная юридическая поддержка.

- Девушка столкнулась там с огромным количеством различных историй, в том числе беженцев из Константиновки. Поняла, что очень хочет помочь этим людям, и написала медиапроект по развитию юридической грамотности. Это второй грантовый проект Валерии и уже такой успешный, - сказал он.

Так появилась программа под названием «Молодежный кодекс». В рамках этой инициативы команда Валерии создает полезный контент в трех уникальных направлениях. Первое направление включает короткие видеоролики, в которых простым языком объясняются новые российские законы. Вторая рубрика представляет собой уличные опросы «Блиц-юрист», где прохожим задают вопросы на знание законодательства и вручают подарки за правильные ответы. Третья, наиболее важная социальная часть проекта под названием «Свет», посвящена непосредственной работе в пунктах временного размещения. Волонтеры выезжают к беженцам для оказания юридических консультаций, а также записывают с ними интервью, давая вынужденным переселенцам возможность рассказать свои истории и почувствовать поддержку общества.

Для Валерии Прокопчук, которая занимается социальным проектированием с семнадцати лет, это уже вторая крупная грантовая победа. Теперь девушка стремится передать свой опыт другим активным представителям молодежи Республики. В Донецке при ее активном участии запустили образовательную программу «Формула гранта». В рамках этого проекта Валерия выступает в роли наставника и ключевого организатора, помогая начинающим авторам правильно оформлять их социальные идеи в успешные заявки на гранты и реализовывать значимые для региона проекты.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здесь растят чемпионов: В Донецке открыт набор на хоккей и фигурное катание

Корреспондент «КП Донецк» посетил открытую тренировку самых юных хоккеистов на ледовой арене «Алмаз» (подробнее)