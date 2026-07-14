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Общество14 июля 2026 8:00

Валерия Прокопчук из ДНР выиграла грант для помощи беженцам из Константиновки

Молодежь ДНР поможет жителям Константиновки решать юридические вопросы
Владислав ГУЩИН
Валерия Прокопчук из ДНР выиграла грант для помощи беженцам из Константиновки. Фото: Минмол ДНР

Валерия Прокопчук из ДНР выиграла грант для помощи беженцам из Константиновки. Фото: Минмол ДНР

Дончанка Валерия Прокопчук стала победительницей грантового конкурса с проектом, направленным на поддержку вынужденных переселенцев из Константиновки и других освобожденных районов. Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и ставит своей целью оказание всесторонней помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Об этом «КП Донецк» сообщили в Минмоле ДНР.

Министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский отметил, что Валерия начинала свою деятельность как волонтер в пунктах временного размещения. Общаясь с эвакуированными жителями в Авдеевке и Ясиноватой в феврале текущего года, она осознала, что переселенцам, помимо продуктов и вещей первой необходимости, остро требуется профессиональная юридическая поддержка.

- Девушка столкнулась там с огромным количеством различных историй, в том числе беженцев из Константиновки. Поняла, что очень хочет помочь этим людям, и написала медиапроект по развитию юридической грамотности. Это второй грантовый проект Валерии и уже такой успешный, - сказал он.

Так появилась программа под названием «Молодежный кодекс». В рамках этой инициативы команда Валерии создает полезный контент в трех уникальных направлениях. Первое направление включает короткие видеоролики, в которых простым языком объясняются новые российские законы. Вторая рубрика представляет собой уличные опросы «Блиц-юрист», где прохожим задают вопросы на знание законодательства и вручают подарки за правильные ответы. Третья, наиболее важная социальная часть проекта под названием «Свет», посвящена непосредственной работе в пунктах временного размещения. Волонтеры выезжают к беженцам для оказания юридических консультаций, а также записывают с ними интервью, давая вынужденным переселенцам возможность рассказать свои истории и почувствовать поддержку общества.

Для Валерии Прокопчук, которая занимается социальным проектированием с семнадцати лет, это уже вторая крупная грантовая победа. Теперь девушка стремится передать свой опыт другим активным представителям молодежи Республики. В Донецке при ее активном участии запустили образовательную программу «Формула гранта». В рамках этого проекта Валерия выступает в роли наставника и ключевого организатора, помогая начинающим авторам правильно оформлять их социальные идеи в успешные заявки на гранты и реализовывать значимые для региона проекты.

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