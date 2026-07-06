В ДНР поздравили многодетных родителей с Днем семьи, любви и верности. Фото: ЕР ДНР

Представители регионального отделения «Единой России» в Донецкой Народной Республике навести многодетные семьи в преддверии Дня семьи, любви и верности. Этот праздник традиционно отмечается в России 8 июля. Он приурочен к памяти святых Петра и Февронии Муромских и стал символом крепких семейных уз и взаимопонимания.

В ДНР поздравили многодетных родителей с Днем семьи, любви и верности. Фото: ЕР ДНР

- Представители «Единой России» побывали в гостях у многодетных семей. В Макеевке посетили семьи Алексея Цацорина (четверо детей), Ольги Романенковой (трое детей), Юлии Мелиховой (шестеро детей) и Елены Мазай (четверо детей). В Донецке встретились с семьями Ольги Бардачёвой (трое детей), Лидии Анатольевны, которая воспитывает 21 ребёнка, Юлии Коган (девять детей), Татьяны Руцинской (шестеро детей), Елены Игнатьевой (трое детей), Ленинского района (четверо детей), а также опекуном Павлом Фроловым (двое детей), - рассказали «КП Донецк» в пресс-службе реготделения.

Там добавили, что детям и родителям вручили сертификаты в Донецкий кукольный театр, парк имени Щербакова и ботанический сад.

А еще в гости к семьям приезжал Белый Медведь, который игра с юными жителям Республики.

В ДНР поздравили многодетных родителей с Днем семьи, любви и верности. Фото: ЕР ДНР

- Хотел бы поздравить Вас с Днем семьи, любви и верности. Я вижу, что в вашей семье этого вдоволь. Желаю, чтобы это продолжалось как можно дольше и деток вам больше, чтобы они росли здоровыми, умными, красивыми и счастливыми, - обратился к семье Алексея Цацорина замруководителя РИК Донецкого реготделения «Единой России» Александр Гончарук.

В свою очередь семьи рассказывали представителями реготделения партии о том, как бок о бок живут много, много лет и как воспитывают достойное поколение.

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