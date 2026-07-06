«Нужно становиться одной семьей и делать добро»: Дети и родители военнослужащих окунулись в увлекательный интенсив «Семья - это мы»

В ДНР провели по-настоящему семейный праздник. Фото: Молодежный парламент ДНР

В преддверии Дня семьи, любви и верности для детей и родителей военнослужащих провели семейный творческий интенсив «Семья - это мы». Мероприятие организовал Молодежный Парламент ДНР совместно со Следственным комитетом Российской Федерации по Донецкой Народной Республике.

В ДНР провели по-настоящему семейный праздник. Фото: Молодежный парламент ДНР

В ДНР провели по-настоящему семейный праздник. Фото: Молодежный парламент ДНР

Как сообщили «КП Донецк» в Молодежном парламенте ДНР, для каждой семьи были подготовлены шесть увлекательных мастер-классов: аквагрим, роспись пряников, изготовление магнитов, лепка из воздушного пластилина, создание общего семейного рисунка, а также дженга с заданиями.

- Мы решили, что будет не лишним в летние каникулы подарить детям настоящий праздник, провести для них викторину, провести для них интересное мероприятие, связанное с рисованием, с активностями, с играми и другими увлекательными занятиями. Мы считаем, что это важно, потому что в преддверии Дня семьи, любви и верности нужно, как никогда, становиться одной большой семьей и делать добро. У детей эмоции только положительные. Все ребята активно включились в рисование, в лепку, в игры, в конце концов нашли себе новых друзей здесь, - рассказал председатель комитета по патриотическому воспитанию и социальной адаптации молодежи Андрей Перов.

В ДНР провели по-настоящему семейный праздник. Фото: Молодежный парламент ДНР

Когда участники мероприятия прошли все игры, то их ждал финал, где нужно было справиться с интерактивом по любимым мультфильмам. Дети с радостью бегали от одной локации к другой, искренне радовались каждому новому заданию.

- Я пряники рисовала. Мне больше всего их рисовать понравилось. Я рисовала. Еще я занимаюсь спортивной гимнастикой. А это на щеке бабочка - я была на татуировках, - рассказала участница Ева.

В ДНР провели по-настоящему семейный праздник. Фото: Молодежный парламент ДНР

Интенсив был направлен на снятие эмоционального напряжения, укрепление семейных связей и проявление заботы о семьях защитников Отечества.

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