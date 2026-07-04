Теперь Улика зовут Иней: Как складывается судьба волка из Донецка в Подмосковном приюте

Улик в донецком приюте перед отъездом. Фото: Приют «ПИФ»

История волка Улика, который бродил в окрестностях Гладковки, не оставила в стороне дончан. Голодный, с больной лапкой, он бродил по свалкам и улицам, настораживая людей.

Как волки появляются в городе

Вот и наш волк Улик, скорее всего, стал для кого-то игрушкой. Возможно, с рождения. Щенков волка почему - то стало принято дарить богатым людям, потом повзрослешвих особей убивают, или выбрасывают.

Улика приютил донецкий приют «ПИФ» в мае. Заботились, искали ему дом. «ПИФ» рассчитан на собак, да и специалистов заниматься волками нет. А Улик — это метис, смесь волка с собакой.

- Он прошел карантин, вел себя хорошо. Но у нас нет персонала, который мог бы работать с такими животными. Ухаживая за Уликом, мы искали и новый дом. Им оказался «Чертог волка». 23 июня наш Улик отправился туда, - рассказала директор приюта для бездомных животных «ПИФ» Юлия Небаба.

Для Улика, благодаря помощи многих людей, сварили клетку, нашли бензин для спецавтомобиля, корм и отправили его в нелегкое путешествие. Все, и животное и сопровождающие, доехали благополучно, несмотря на дроны ВСУ.

- Он был чьей-то игрушкой, скорее всего с рождения, а после оказался на улицах Донецка под обстрелами. Несколько месяцев о нем писали в соцсетях и ДНР и всей России. Кто-то желал помочь и спасти парня, кто-то, естественно, намеревался «убрать». Он тихо бродил по заброшкам, попадался в объектив, - рассказывают в приюте «Чертог волка». - С ним были проблемы, впрочем обычные для таких животных — паника, попытки спрятаться, - все бонусы прошлой жизни вывели молодое животное на высший, стрессовый, уровень. Спустя несколько минут забегов, он залетел в свой временный вольер.

На этом стресс не закончился.

- Прыжки в высоту и желание спрятаться, убежать как можно дальше, просто скрыться - основная задача, - говорят в приюте. - Животным очень важно иметь место укрытия, поэтому возможность выкопать нору - позволяет хоть немного почувствовать защиту и расслабиться, в то время как маленькая площадь замкнутого пространства с полом, только усиливает панический страх. Проведя первый день в норе, он постепенно стал высовывать нос и любопытничать - что там за соседи вокруг. Все изменится, когда он немного расслабится.

Волк обрел новую жизнь. Фото: «Чертог волка»

В приюте решили подобрать новое имя для гостя из ДНР

- В месте с расслаблением, мы сможем и начать поддерживающую терапию и для психического состояния и для травмы лапы. А главное - потихоньку знакомить со стаей. Мы решили дать ему имя Иней. Мягкое, светлое имя, которое вместе со стаей и глобальными переменами в жизни, окутает травмированного душой и телом парня спокойствием.

Напомним, в Минприроде ДНР уделяют зверям, которые обитают около жилых массивов, особое внимание. Если возникнет угроза, охотоведы придут на помощь. Но самое главное, это сохранение биоразнообразия, предусмотренное национальным проектом «Экологическое благополучие».

С недавних пор волк стал популярен у любителей экзотических животных. Не задумывающиеся о последствиях разведенцы продают волчат всем желающим, позиционируя этих зверей как диковинных домашних питомцев и замечательных компаньонов для детей.

Через Интернет купить легко. Цена — от тысячи, и выше. В предложениях Интернета всегда указывается, что щенки привиты, дружелюбны. Но это далеко не так.

- Но не все любители в состоянии справиться с растущим зверем и его разрушительными способностями, в итоге всё чаще полуручные волки становятся ненужными, оказываются в тесных клетках и на коротких цепях. Чтобы избавиться от ставшего неуправляемым хищника, хозяева даже пытаются выпустить его «в природу», обрекая тем самым на верную смерть от пули. Такой волк, не имея страха перед человеком, легко станет добычей охотника или просто вооруженных жителей, опасающихся приближения хищного зверя к своему дому. В некоторых всем нам известных с детства сказках волк помогает героям преодолеть трудности, становится проводником по заколдованному лесу, спасает от смерти.

Сейчас растет сознательность людей по отношению к природе, и мы понимаем, что в реальной жизни уже самим волкам нужна наша помощь. Основная цель приюта «Чертог волка» - помочь волкам, попавшим в беду. По возможности мы стараемся забрать к себе волков, живущих в неволе в плохих условиях.

Подбираем выброшенных на улицу бывших домашних любимцев, которые так и не превратились (несмотря на все обещания продавцов живого товара) в добрых и послушных Шариков и Бобиков. При этом мы не стремимся одомашнить наших подопечных, уважая их естественную дикую натуру . В меру наших сил и исходя из особенностей той ситуации, из которой волки попадают в приют, мы стараемся сделать их жизнь хотя бы частично приближенной к естественным условиям, но при этом максимально безопасной как для самих волков, так и для людей, - о такой миссии говорят в приюте «Чертог волка».

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