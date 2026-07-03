1 июля завершилась упрощенная регистрация в Росреестре прав на жилье и землю по документам, полученным в ДНР и на Украине. Фото: Архив ППК «ЕЗСС»

В региональном управлении Росреестра рассказали, что будет после 1 июля 2026 года с правами на недвижимость, полученными по документам до принятия ДНР в состав РФ.

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Напомним, что до 1 июля 2026 года жителям ДНР, а также ЛНР, Запорожской и Херсонской областей нужно было подать в Росреестр заявления и документы для упрощенной регистрации ранее возникшего права собственности на недвижимое имущество. Такой срок был установлен Федеральным конституционным законом от 15.12.2025 года № 4-ФКЗ.

Не все наши граждане успели уложиться в отведенное время. И у них сейчас возникает закономерный вопрос: а как быть дальше?

В Росреестре отметили, что Федеральным конституционным законом от 04.10.2022 года № 5-ФКЗ о принятии в состав Российской Федерации ДНР предусмотрено базовое правило о действительности ранее выданных документов о правах на недвижимое имущество. Такие права являются действительными независимо от государственной регистрации прав, и сама регистрация носит правоподтверждающий, а не правоустанавливающий характер.

Поэтому граждане, которые не успели подать заявления на регистрацию в упрощенном порядке, продолжают сохранять свое законно возникшее право собственности на квартиры, дома и другие объекты недвижимости.

В случае если на законодательном уровне будет принято решение о продлении срока упрощенного порядка приема документов на регистрацию недвижимости, управление Росреестра по ДНР обеспечит рассмотрение новых заявлений граждан.

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Сейчас управление Росреестра по ДНР работает в штатном режиме.

- Все ранее поданные документы на регистрацию прав, кадастровый учет будут рассмотрены в установленный срок, регистрационные действия по всем обращениям будут проводиться в установленном законодательством порядке, - сообщил руководитель управления Росреестра Юрий Сироватко.

Отметим, что для граждан Украины и других недружественных государств предусмотрен особый порядок регистрации прав на недвижимое имущество, расположенное на территории ДНР. Им необходимо получить в коллегиальном органе ДНР специальное разрешение, а также подтвердить в региональной комиссии соответствие украинских документов законодательству РФ.

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