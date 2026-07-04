ВС РФ продолжают выбивать боевиков ВСУ из населенных пунктов Красный Лиман и Константиновка (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России «Южной» группировки войск за неделю уничтожили более 535 украинских боевиков в населенном пункте Константиновка в Донецкой Народной Республике. Также ВСУ потеряли свыше 360 единиц различного вооружения и военной техники.

- На прошедшей неделе подразделения «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Малиновка и Пискуновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, - рассказали в Министерстве обороны России.

Также продолжается освобождение населенного пункта Красный Лиман. В период с 27 июня по 3 июля 2026 года украинские боевики здесь потеряли более 200 человек личного состава и 50 единиц военной техники, в том числе две боевые бронированные машины HMMWV производства США.

В военном ведомстве РФ добавили, что российские войска за неделю в Красном Лимане приступили к разминированию и зачистке населенного пункта.

За этот же промежуток времени бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ.

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