Публикуем афишу спектаклей и концертов в Донецке с 6 по 12 июля 2026 года

«Безымянная звезда». Фото: Донецкий театр кукол

С 6 по 12 июля 2026 года культурная жизнь в Донецке будет насыщенной. Жителей и гостей города ждет калейдоскоп мероприятий, подготовленных городскими учреждениями культуры. Захватывающие театральные постановки, грандиозные музыкальные концерты, познавательные музейные экспозиции и яркое цирковое шоу - каждый сможет найти себе развлечение по душе. А наша афиша станет незаменимым помощником в планировании досуга.

ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

8 июля в 16:00 (Аметистовый зал) – «День семьи, любви и верности...», 12+

Программа посвящена ко Дню семьи, любви и верности.

11 июля в 13:00 (Аметистовый зал) – «Погода в доме», 12+

12 июля в 13:00 (Аметистовый зал) – «Есть только миг», 12+

Инструментальная группа «Русский Акцент». Вокал: Николай Бобровский, Валерия Валявская, Олег Родин, Артемий Шандра, Константин Шатохин, Кристина Катело.

ДОНЕЦКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказка о рыбаке и рыбке». Фото: Донецкий театр кукол

10 июля в 11:00 – «Сказка о рыбаке и рыбке», 6+

Творчество Пушкина знакомо нам с раннего детства. Одна из самых популярных сказок «Сказка о рыбаке и рыбке» известна, наверное, каждому. Но... о чем эта сказка? О том, что ненасытные, алчные люди не могут быть счастливы, ведь они никогда не будут рады тому, что имеют? Из-за своей жадности и неблагодарности, старуха осталась у разбитого корыта. Высокомерная, эгоистичная героиня сказки не могла наслаждаться тем, что получала - ей всего было мало. Но, всегда ли она была такой? А что, если эта сказка о чём-то большем, нежели о жадности? Может эта сказка о любви?

11 июля в 11:00 и 13:00 – «Гуси-лебеди», 0+

«Гуси-лебеди». Фото: Донецкий театр кукол

Уезжая на ярмарку, родители оставляют Иванушку под присмотром старшей сестры. Ослушавшись отца с матерью, Ульянушка уходит к подружкам, а маленького братца в это время похищают гуси-лебеди. Теперь чтоб вернуть брата девочке необходимо отправиться в непростое путешествие и обхитрить саму Бабу Ягу.

12 июля в 11:00 – «Приключения автомобильчика», 0+

Герои этой городской сказки - Жужик, Дядюшка Фонарь, Эвакуатор и Тетушка Тумба в увлекательной форме знакомят зрителей с правилами дорожного движения, а также показывают, как можно избежать опасностей, подстерегающих нас на дороге.

«Приключения автомобильчика». Фото: Донецкий театр кукол

12 июля в 16:00 – «Безымянная звезда», 16+

«Безымянная звезда» — лирическая комедия по пьесе румынского писателя М. Себастиана. Провинциальный городок, в котором главная, и едва-ли не единственная точка притяжения жителей — железнодорожный вокзал, стал незапланированной остановкой для пассажирки поезда «Бухарест — Синая». Появление Моны меняет не только устоявшийся, скучный ритм жизни здешних обывателей, но и вносит кардинальные перемены в ее личную жизнь. В течении всего одной ночи характер героини проходит эволюцию от страха перед сбивающей с ног страстью инфантильной, избалованной содержанки, до искренней нежности и благородной женской мудрости.

ЦЕНТР СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

С 9 по 12 июля с 10:00 до 18:00 – «Ради жизни на земле» (музей героев подполья Донецка), 6+

В составе экспозиции находится 450 музейных предметов — как подлинных, так и в мультимедийном формате. Уникальные экспонаты, а также кадры документальной кинохроники в сочетании с интерактивными программами, отражающие трагедию временной оккупации Донбасса нацистами, свидетельствуют о героических усилиях советского народа по освобождению родной земли.

8 июля в 17:00 – «Все начинается с семьи», 0+

Концерт творческих коллективов Центра славянской культуры, посвященный Дню семьи, любви и верности.

10 июля в 17:00 – «Мировые хиты», 12+

Программа популярной музыки.

«Цирк зажигает огни». Фото: Донецкий цирк «Космос»

ДОНЕЦКИЙ ЦИРК «КОСМОС»

11 июля в 12:00, 12 июля в 12:00 – «Цирк зажигает огни»

Донецкий цирк «Космос», при поддержке Росгосцирка, представляет новую программу. Возрастные рекомендации: 0+. Продолжительность представления: 2 часа 30 минут (1 антракт).

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