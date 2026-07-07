«Хлорирование воды — спасительная мера»: Донецкий специалист по водоочистным сооружениям рассказал о нюансах работы водопроводов в условиях ДНР

Борьба с водяным кризисом не останавливается. Фото: Минстрой ДНР

Подача воды по графику в ДНР сопряжена с риском попадания в трубопроводы грязи. Чтобы компенсировать проблему, донецкие коммунальщики применяют средства для хлорирования.

Борьба с водяным кризисом не останавливается.

Минприроды ДНР курирует процессы по очистке малых и больших рек. Комплексное оздоровление водоемов в новых регионах, в частности в ДНР, есть часть национального проекта «Экологическое благополучие».

Роскомнадзором, «Водой Донбасса» ведется особый контроль над качеством воды. Из наших регионов-шефов пришли хлорсодержащие реагенты. «КП Донецк» задалась вопросом — действительно ли нет альтернатив хлорке?

- Хлорирование - спасительная мера. Это наш щит против опасных инфекций. Сейчас многие говорят, мол на Западе, вода очищается проще. Но нужно вникнуть в историю канала «Северский Донец - Донбасс» (построен в конце 50 - х годов прошлого века) - нашей главной водной артерии. Ведь еще при УССР живительная влага в нашем степном регионе была «проблемной», - говорит ветеран труда, инженер гидротехник Михаил Попов.

Канал можно отремонтировать

Однако и у запаха хлорки из крана есть хорошая сторона.

- Остановка канала «Северский Донец - Донбасс» - это не только проблема для жителей Республики, но и уникальный шанс для его модернизации. Ведь вся Донецкая область при УССР на нем «висела», как такое можно остановить для капремонта? Канал «Днепр - Донбасс» планировался как еще одна водная артерия. Мы все тогда ждали, что его постройка создаст уникальную возможность нашим, донецким каналом заняться. Но после развала СССР финансирование канала «Днепр - Донбасс» замерло, - рассказывает Михаил Попов.

Важный для ДНР канал «Северский Донец - Донбасс» рано списывать со счетов.

- Есть так называемые инспекторские дороги - «бетонки» вдоль канала. Проехав по ним, можно добраться до любых мест сооружения. Заросло все, но рабочие бригады справятся. Как только будет безопасный доступ для проведения ремонта, установки оборудования. Новые насосы, фильтры уже поступают в ДНР, - говорит инженер.

Нужно учитывать специфику воды

Пока слишком активны дроны ВСУ, говорить о полноценном ремонте преждевременно.

- Вода у нас, в ДНР, не идеальная. Берется в это кризисное время, откуда получается. Но, я откровенно скажу, — из канала и раньше она была не очень по качеству. Виновны изношенные коммуникации. Есть такая неприятная штука, как «обратный подсос». Если в трубах, а они при украинских властях не менялись десятилетиями, есть трещины, в них засасывается грязь, - говорит инженер.

После нашей победы канал, преодолевая все сложности, можно восстановить.

- Канал на большом протяжении проходит в зоне карстовых пород. И эти породы имеют свойство проваливаться, разрушаться. При СССР, когда канал делала вся страна, присылались бригады, пришлось всыпать очень много щебня и цемента. Со временем, вода из канала, утекая через дыры, все размыла. Ставки, пруды появились. В некоторых частях разрушилась сама бетонная стенка канала, - говорит эксперт.

Но, по мнению Попова, восстановить подачу воды в Горловку, Макеевку, Донецк, вполне можно.

- Отгоним врага, проведут бригады из регионов-шефов ремонт. Одно дело, строить, «с нуля», другое, перепрошить ложе канала арматурой. Да, не просто будет, но это реально, - считает инженер гидротехник Михаил Попов.

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