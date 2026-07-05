«Превращать шахтную воду в питьевую было ошибочной идеей, а для технических нужд она подходит»: Донецкий ученый-физик рассказал о первых попытках использовать воду из шахт

Вода в Донбассе - буквально под ногами, нужно только очистить. Фото: Александр Иванов

Донецкие НИИ и вузы еще с 90-тых годов работали над экономически обоснованным применением шахтных вод. Много было перспективных идей, но была допущена и ошибка — слишком на многое замахнулись.

Вода по ГОСТам

- В конце восьмидесятых-начале девяностых до 30 НИИ и лабораторий при вузах России и Украины занимались шахтными водами. Идея казалась крайне перспективной: давайте отделим остатки породы, соли тяжелых металлов, а воду сделаем питьевой по ГОСТам. Вода идет населению и сельскому хозяйству, оставшийся рассол (раствор солей тяжелых металлов после фильтрации — Авт.) превращает в ценное сырье для промышленности. Задумка была красивая, но утопическая, как показало время, - рассказывает донецкий ученый кандидат физических наук Станислав Малышев.

По словам ученого, когда все начиналось, думали, что промышленность и население СССР будет непрерывно расти — как и их потребности в воде.

- Река Северский Донец на пике развития советской промышленности и сельского хозяйства едва справлялась с потребностями в воде заводов и колхозов. Строился канал «Днепр-Донбасс», но и днепровская вода нужна была югу тогдашней УССР и Крыму. А потом СССР не стало, потребность в воде резко уменьшилась, но работы ученых шли по инерции, на нашем сленге «на старых заделах» (уже накопленных методиках, фактах и подходах — Авт)., - вспоминает Малышев.

Предприятия закрывались, колхозы развалились, канал «Северский Донец-Донбасс» обеспечивал население и остатки предприятий сполна.

- Превращать шахтную воду в питьевую было ошибочной идеей, это поняли многие эксперты. Более того, в тот момент это было экономически нецелесообразно, - поясняет Малышев.

Угрозу водоснабжения Донбасса видели давно

Огромная территория с миллионами людей зависела только от канала.

- К распаду СССР канал нужно было останавливать на многолетний капитальный ремонт. На замену вышел бы «Днепр-Донбасс». Однако его стройка замерла на 80% готовности, денег на ремонт канала из Северского Донца не было. Украинские власти плыли по течению, надеясь на «авось», но эксперты снова вспомнили о шахтных водах, - говорит ученый.

Отметим,что шахтные воды относятся к вторичным ресурсам. А вовлечение их в экономическую деятельность — часть национального проекта «Экологическое благополучие».

По словам Малышева, старую советскую ошибку нельзя повторить.

- Снова заговорили о превращении шахтной воды в питьевую. Но зачем? Уже много лет все донбассовцы покупали и покупают фильтрованную воду для приготовлении пищи в магазинах, киосках и водоматах. Вода из крана - для технических целей, желающие покупали для ее очистки довольно дорогие фильтры на обратном осмосе. Никто из нормальных людей в чистом виде воду из крана не пил. Но здесь плохо сказалась ориентация на европейский опыт. Мол, там из крана все пьют и ничего страшного, значит и мы должны этого добиться (забывая о стоимости кубометра воды в ЕС и методах очистки там). Опять, перспективные в потенциале исследования замедлились, - продолжает Малышев. - А представим, на канале крупная авария или теракт — и что делать? Официальному Киеву на это было просто напевать, региональные власти дальше совещаний в облгосадминистрациях не пошли.

Сейчас в ДНР Министерство природных ресурсов и экологии курирует вопрос по добыче подземных вод. Это еще один важный источник для населения и сельского хозяйства.

«Помыться и постирать вполне реально»

Физик Станислав Малышев утверждает, что шахтные воды уже у нас в быту.

- Сейчас используется вся доступная вода. Так и из шахтных отстойников вода также поступает в пруды, из которых ее откачивают для нужд технического водоснабжения. Это происходит естественным путем, ведь отстойники не герметичны. Но процесс можно сделать гораздо более интенсивным, - говорит Малышев.

ДонНТУ, ГБУ «Донгипрошахт» уже много лет работают над проблемой очистки шахтных вод.

- Но то и дело от их научных авторитетов слышно об очистке откачки из шахт до питьевых ГОСТов. А почему не получить обычную техническую воду и строго предупредить население (которое и так об этом знает), что пить из крана нельзя? Помыться и постирать одежу ею вполне реально. По моему мнению, можно ограничиться тремя стадиями: грубая очистка от механических примесей, фильтрование через систему отстойников, жесткое хлорирование. Пахнуть это будет малоприятно, но если водяной кризис в ДНР обострится, лучше иметь такую систему. Или суметь ее быстро создать, - уверен ученый.

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