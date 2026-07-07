От старой Юзовки до современного генплана Донецка: Как архитекторы связали прошлое и будущее при восстановлении ДНР

В Минстрое ДНР в День архитектора состоялось гашение почтового блока. Фото: Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике отметили День архитектора. В честь профессионального праздника в Министерстве строительства и ЖКХ ДНР прошло торжественное мероприятие.

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ ДНР Максим Жуковский подчеркнул, что строительный комплекс региона готов к реализации масштабных задач. В ближайшие годы жителей Республики ждут сотни новых социально значимых объектов: современные жилые комплексы, спортивные арены и инновационные парки. Он также отметил, что проведенные мероприятия не только подчеркнули высокий престиж профессии строителя и архитектора, но и продемонстрировали неразрывную связь времен.

– Сохраняя память о великих мастерах прошлого и опираясь на опыт старших коллег, молодые специалисты продолжают созидательный труд, делая нашу Республику сильной, красивой и уютной для каждого жителя, – рассказал Жуковский.

В рамках праздника состоялась церемония гашения почтового блока «День архитектора: Наследие и будущее Донбасса». Как объяснил Председатель Правления Донецкого регионального отделения Союза архитекторов России Александр Пешехонов, блок визуально разделён на две смысловые части.

– Слева помещен план старой Юзовки и фотографии архитекторов начала прошлого века, заложивших фундамент города. Справа – генплан нынешнего Донецка и лица наших современников, которые сегодня создают новую страницу в истории республики, – рассказал Пешехонов.

Проведение круглого стола и гашение почтового блока – это выражение почтения к труду всех архитекторов, которые именно сейчас с усердием и талантом трудятся над возрождением облика Донецкой Народной Республики.

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