«Никогда у них не получалось, не получится и сейчас»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Съезд проходит в период коренной трансформации мира и беспрецедентного давления Запада.
Против России введены незаконные санкции, а киевский режим используется как таран.
Попытки нанести стратегическое поражение, раскачать ситуацию изнутри или посеять смуту провалились.
Россия обладает достаточными силами и волей для противостояния вызовам. Безопасность граждан и рубежей будет обеспечена на долгую перспективу.
Ключевые задачи: демография, сбережение традиционных ценностей и рост качества жизни во всех регионах.
Экономика должна выйти на новый технологический уровень. Планы корректируются, но стратегические программы и соцобязательства будут выполнены в полном объеме.
Продолжится строительство жилья, дорог, создание высокооплачиваемых рабочих мест и поддержка национального бизнеса.
Трудный этап укрепил понимание сути гражданства и патриотизма. Спасибо солдатам, врачам, учителям, волонтерам и всем, кто трудится на совесть.
Россия всегда побеждала благодаря народной сплоченности. Именно единство не дает покоя недоброжелателям, и подорвать его у них не получится.
Партия имеет прямую связь с подразделениями, заводами и волонтерами. Помощь Донбассу, Новороссии и приграничным регионам продолжается.
Бойцы, вернувшиеся с фронта, - подлинная элита страны. Необходимо создавать условия для их службы в гражданских сферах и политике. Многие единороссы уже ушли на передовую, а герои-фронтовики пополняют ряды партии и идут на выборы.
В сентябре сформируют 9-й созыв Госдумы и пройдут масштабные выборы в регионах.
Процесс должен быть честным и конкурентным. Будет обеспечена полная безопасность избиркомов и защита волеизъявления от внешних манипуляций.
«Единая Россия» обязана оправдывать статус партии-лидера не популизмом, а реальными делами. Доверие народа бесценно.
Реализуются меры поддержки военнослужащих и их семей, крупные соцпроекты, ремонт школ, выплаты учителям.
Новая инициатива - закрепление особого статуса учителя с дополнительной поддержкой и возможностями для профессионального роста. Президент пообещал подписать соответствующие документы.
Год единства народов России требует защиты идентичности, культуры и языков всех коренных народов.
Традиционные ценности - фундамент общества. Свобода человека и суверенитет России - тождественные понятия.
«Единой России» - 25 лет. За четверть века окрепла воля народа возродить величие страны.
Призыв к партийцам: меньше сидеть в кабинетах, чаще выходить «в поле», к людям, отрабатывать наказы.
На выборах много молодых, талантливых кандидатов, любящих Родину.
Идеологический фундамент партии: патриотизм, командный труд и близость к людям.