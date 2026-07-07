«Никогда у них не получалось, не получится и сейчас»

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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ: БОРЬБА ЗА СУВЕРЕНИТЕТ

Съезд проходит в период коренной трансформации мира и беспрецедентного давления Запада.

Против России введены незаконные санкции, а киевский режим используется как таран.

Попытки нанести стратегическое поражение, раскачать ситуацию изнутри или посеять смуту провалились.

Россия обладает достаточными силами и волей для противостояния вызовам. Безопасность граждан и рубежей будет обеспечена на долгую перспективу.

ПРИОРИТЕТЫ ВНУТРЕННЕГО РАЗВИТИЯ

Ключевые задачи: демография, сбережение традиционных ценностей и рост качества жизни во всех регионах.

Экономика должна выйти на новый технологический уровень. Планы корректируются, но стратегические программы и соцобязательства будут выполнены в полном объеме.

Продолжится строительство жилья, дорог, создание высокооплачиваемых рабочих мест и поддержка национального бизнеса.

ОПОРА НА ЛЮДЕЙ И ПАТРИОТИЗМ

Трудный этап укрепил понимание сути гражданства и патриотизма. Спасибо солдатам, врачам, учителям, волонтерам и всем, кто трудится на совесть.

Россия всегда побеждала благодаря народной сплоченности. Именно единство не дает покоя недоброжелателям, и подорвать его у них не получится.

РОЛЬ «ЕДИНОЙ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКА ГЕРОЕВ

Партия имеет прямую связь с подразделениями, заводами и волонтерами. Помощь Донбассу, Новороссии и приграничным регионам продолжается.

Бойцы, вернувшиеся с фронта, - подлинная элита страны. Необходимо создавать условия для их службы в гражданских сферах и политике. Многие единороссы уже ушли на передовую, а герои-фронтовики пополняют ряды партии и идут на выборы.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 2026: ОТКРЫТОСТЬ И ЗАКОННОСТЬ

В сентябре сформируют 9-й созыв Госдумы и пройдут масштабные выборы в регионах.

Процесс должен быть честным и конкурентным. Будет обеспечена полная безопасность избиркомов и защита волеизъявления от внешних манипуляций.

«Единая Россия» обязана оправдывать статус партии-лидера не популизмом, а реальными делами. Доверие народа бесценно.

КЛЮЧЕВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПАРТИИ

Реализуются меры поддержки военнослужащих и их семей, крупные соцпроекты, ремонт школ, выплаты учителям.

Новая инициатива - закрепление особого статуса учителя с дополнительной поддержкой и возможностями для профессионального роста. Президент пообещал подписать соответствующие документы.

ЦЕННОСТИ И ЕДИНСТВО

Год единства народов России требует защиты идентичности, культуры и языков всех коренных народов.

Традиционные ценности - фундамент общества. Свобода человека и суверенитет России - тождественные понятия.

«Единой России» - 25 лет. За четверть века окрепла воля народа возродить величие страны.

Призыв к партийцам: меньше сидеть в кабинетах, чаще выходить «в поле», к людям, отрабатывать наказы.

На выборах много молодых, талантливых кандидатов, любящих Родину.

Идеологический фундамент партии: патриотизм, командный труд и близость к людям.