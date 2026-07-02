Как поезд «Донбасс» стал символом связи Донецка и Москвы. Фото: ТГ/Волошин

26 июня 1966 года в истории Донецкой железной дороги произошло знаменательное событие. Пассажирскому поезду под номером 9/10, следовавшему по маршруту Донецк - Москва, был присвоен официальный статус фирменного, и он получил свое легендарное имя - «Донбасс».

Как сообщил сенатор РФ от ДНР Александр Волошин, для жителей шахтерского края этот состав на протяжении почти полувека оставался не просто удобным средством передвижения, а главным символом, связывающим индустриальное сердце региона со столицей большой страны. Ежедневно отправляясь с донецкого перрона и прибывая на Курский вокзал Москвы, поезд преодолевал свой путь примерно за 18 часов, став местом судьбоносных встреч и знакомств для нескольких поколений пассажиров.

Внешний облик и название поезда менялись вместе с историей самого края. В 2008 году состав переименовали в «Троянду Донбасу» («Розу Донбасса»), окрасив вагоны в яркие сине-красные тона. Однако уже через четыре года, накануне проведения чемпионата Европы по футболу в 2012 году, поезду вернули его историческое название «Донбасс». Тогда же состав получил свой самый узнаваемый и благородный красно-кремовый дизайн с изображениями терриконов на бортах, а его название написали кириллицей и латиницей, сделав его настоящей визитной карточкой региона для многочисленных иностранных гостей.

Многолетняя история легендарного состава прервалась в 2014 году из-за начала боевых действий. Сначала Донецк временно исключили из маршрута следования, а вскоре движение поезда в московском направлении было полностью прекращено. Поезд исчез из расписания вокзалов, но навсегда остался в памяти людей как символ мирного времени, надежности и уюта дальних путешествий под мерный стук колес.

Учитывая, что сейчас легендарного рейса больше нет, железнодорожная история Донбасса пишется заново. В регионе активно продолжается восстановление транспортной инфраструктуры. Специалисты шаг за шагом возвращают к жизни поврежденные железнодорожные объекты, модернизируют пути и ремонтируют станции.

- Шаг за шагом возрождается транспортное сообщение, которое всегда было важной частью экономики и повседневной жизни края, - сказал Волошин.

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