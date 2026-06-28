Экспонаты эпохи неолита из Краеведческого музея Липецка в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Неолит - завершающий период каменного века. Это эпоха перемен в хозяйстве, которую нередко называют «революцией» в использовании различных орудий труда. Именно артефакты этого времени привез в Мариуполь Липецкий краеведческий музей. Выставка называется «Неолитическая мозаика Липецкой области».

Экспонаты эпохи неолита из Краеведческого музея Липецка в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экспонаты эпохи неолита из Краеведческого музея Липецка в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Здесь представлены материалы по ельшанской археологической культуре. Здесь же возникли среднедонская археологическая культура и карамышевская культура, которую вы можете увидеть на этой выставке. Эта культура была признана историческим сообществом, - говорит директор Липецкого музея Александр Гепалов. - Также представлена посуда нижнедонской археологической культуры - той самой, что входила в состав культурно-исторической Мариупольской общности, простиравшейся от нашего края вплоть до верхнего течения реки Воронеж.

Экспонаты эпохи неолита из Краеведческого музея Липецка в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экспонаты эпохи неолита из Краеведческого музея Липецка в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На выставке показана часть предметов, найденных за 18 месяцев работы липецких археологов. Речь идет о периоде 8-4 тыс. лет до н. э., по которому проводился археологический грунтовой срез. Это простые предметы обихода, рассказывающие о повседневной жизни людей той эпохи: каменные орудия труда, костяные и роговые охотничьи приспособления, каменные наконечники стрел и копий, орнаментальные мотивы древнейшей керамики.

Экспонаты эпохи неолита из Краеведческого музея Липецка в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экспонаты эпохи неолита из Краеведческого музея Липецка в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экспонаты эпохи неолита из Краеведческого музея Липецка в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экспонаты эпохи неолита из Краеведческого музея Липецка в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отдельного внимания заслуживает зооморфная скульптура лебедя из рога лося (около 7 тыс. лет до н. э.) и древнейший духовой музыкальный инструмент, датируемый примерно 4 тыс. лет до н. э.

Выставку можно посетить в Мариупольском краеведческом музее до 2 августа 2026 года.

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