Российские войска продолжают освобождать Константиновку и Красный Лиман в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождать ДНР от вооруженных формирований Украины. Так, бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли удары по ВСУ в районе Крестище, Щурово, Райгородка и Маяки в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, в населенном пункте Красный Лиман штурмовые отряды российской армии продвигаются в западном направлении, уничтожая формирования ВСУ. В северо-западной части города ВС РФ овладели пятью опорными пунктами и 59 зданиями.

Противник в городе потерял до 30 солдат, четыре автомобиля, пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов и девять пунктов управления БПЛА.

Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» ВСУ потеряли до 210 человек личного состава, четыре бронемашины, 15 автомобилей и три артсистемы.

Тем временем бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение девяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Новониколаевка, Никаноровка, Николайполе, Ореховатка, Николаевка и Алексеево-Дружковка в Донецкой Народной Республике.

В Константиновке ВС РФ наступают на всех направлениях. Продолжают зачистку и уничтожение разрозненных групп ВСУ в юго-западной части города. За сутки освобождено от противника 26 зданий.

В городе ВС РФ уничтожили до 100 военнослужащих ВСУ, американский бронеавтомобиль «MaxxPro», 20 пикапов, два квадроцикла, 31 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления БПЛА.

Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 210 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, две бронемашины, 24 автомобиля и две артсистемы.

Тем временем за сутки бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли удары по 17 бригадам вооруженных формирований Украины в районах Новопавловки, Новоподгородного, Чугуево, Ивановки, Межевой в Днепропетровской области, Ленина, Кучеров Яра, Доброполья, Грузского, Сергеевки, Матяшево и Светлого в Донецкой Народной Республике.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Купол Донбасса» за неделю предотвратил 112 атак ВСУ в ДНР

Подавленные за неделю беспилотники противника успешно обезврежены без ущерба для инфраструктуры ДНР (подробнее)