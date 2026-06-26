В ДНР открылось молодежное пространство «Шаг в карьеру». Фото: ТГ/Толстыкина

На базе Службы занятости населения ДНР состоялось торжественное открытие молодежного пространства «Шаг в карьеру». Запуск новой площадки прошел в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В церемонии открытия приняли участие Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков, заместитель Председатель Правительства ДНР Лариса Толстыкина, заместитель министра труда и социальной защиты региона Ирина Кутенко и начальник управления занятости населения Светлана Саенко.

В ДНР открылось молодежное пространство «Шаг в карьеру». Фото: ТГ/Толстыкина

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты ДНР, новое пространство представляет собой современную экосистему для молодежи в возрасте от 14 до 25 лет. Проект призван помочь молодому поколению раскрыть свой потенциал, познакомиться с востребованными специальностями, определиться с будущим профессиональным путем и получить практические инструменты для успешного трудоустройства.

- Здесь будут проходить образовательные и профориентационные мероприятия, встречи с работодателями, наставниками и экспертами. Молодежь сможет не только развивать свои навыки, но и получать поддержку в трудоустройстве, находить стажировки и реальные карьерные возможности, - сказала Лариса Толстыкина.

В ДНР открылось молодежное пространство «Шаг в карьеру». Фото: ТГ/Толстыкина

Посетителям площадки доступен широкий спектр возможностей. В блоке профориентации молодые люди могут пройти тестирование, поучаствовать в карьерных играх и профтурах. Для развития личных и деловых качеств предусмотрены мастер-классы по лидерству, коммуникации, стрессоустойчивости и предпринимательству. Специалисты пространства также помогут составить резюме, подобрать стажировки, организуют встречи с работодателями, окажут психологическую поддержку и помогут с запуском собственного дела или оформлением самозанятости.

В ДНР открылось молодежное пространство «Шаг в карьеру». Фото: ТГ/Толстыкина

- Приглашаю школьников, студентов и, конечно, их родителей. Здесь каждому помогут сделать первый уверенный шаг в карьеру, - отметил Андрей Чертков.

Инфраструктура «Шага в карьеру» разделена на две функциональные зоны. В зоне эффективной мотивации проводятся лекции, дебаты, нетворкинг и виртуальные профпробы, а также оборудована уютная кофе-зона для общения. В карьерной мастерской проходят специализированные тренинги, направленные на повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда. Проект стремится доказать, что в Республике есть все необходимые ресурсы для уверенного и успешного профессионального старта.

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