Во время конгресса шла выставка передовых разработок в сфере дорожного строительства и управления соответствующей инфраструктурой Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке во время II Всероссийского конгресса «Дороги Донбасса» проходила выставка передовых разработок в сфере дорожного строительства и управления соответствующей инфраструктурой. Мероприятие собрало более трехсот участников из Москвы, Екатеринбурга, Липецка, Саратова, Смоленска и других российских регионов.

УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

На выставке был представлен полный цикл строительства и содержания дорог.

- Предприятия показали оборудование для сложных грунтов и оснований, а также для инженерной диагностики и контроля качества дорог, - отметил Глава ДНР Денис Пушилин.

Во время конгресса шла выставка передовых разработок в сфере дорожного строительства и управления соответствующей инфраструктурой Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Во время конгресса шла выставка передовых разработок в сфере дорожного строительства и управления соответствующей инфраструктурой Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Во время конгресса шла выставка передовых разработок в сфере дорожного строительства и управления соответствующей инфраструктурой Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Во время конгресса шла выставка передовых разработок в сфере дорожного строительства и управления соответствующей инфраструктурой Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Производитель из Москвы продемонстрировал не имеющее аналогов в мире устройство для разрушения старого дорожного покрытия. У уникального гидрорыхлителя не только функция гидравлического молота, он также может работать на излом, чем облегчает и ускоряет процесс демонтажа.

Свою продукцию представил и производитель передвижных дорожных лабораторий из Саратова. Она позволяет автоматически отслеживать состояние дорожного покрытия и своевременно проводить необходимый ремонт.

- Передвижные дорожные лаборатории также позволяют установить интенсивность дорожного движения и принять решение, нужно ли увеличить ширину магистрали. Специалисты наших лабораторий проводят диагностику и обследование дорог и дают заключение, что нужно сделать для их улучшения, - сказал «КП Донецк» представитель предприятия Михаил Сенаторов.

На 90 процентов полученные данные обрабатывает искусственный интеллект. Экспертиза получается независимой.

- Машина вычисляет и дает прогноз, - добавил Сенаторов.

Денис Пушилин высоко оценил выставку Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Денис Пушилин высоко оценил выставку Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

«СДЕЛАНО ПОД ОБСТРЕЛАМИ»

На конгрессе свою продукцию также представил Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр. Это одежда и обувь.

- Прочные кроссовки с ортопедической стелькой из натуральной кожи – это самое то, что подойдет для дорожников, - говорит представитель протезно-ортопедического центра. – Здесь у нас и коллекция спортивной одежды, которая была удостоена наград на конкурсах.

Рядом стеллаж с рабочей одеждой, которая уже знакома донбасским дорожникам. Она сшита в Киевском районе Донецка. Бренд «Сделано под обстрелами».

Денис Пушилин высоко оценил выставку Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Здесь же свою продукцию представил московский разработчик и производитель оборудования систем управления наружным освещением. Компания работает по всей России.

- Оборудование позволяет управлять освещением и контролировать его работоспособность, - сказал представитель компании Олег Пастревич.

В ДНР производитель из Москвы реализует три пилотных проекта. Сейчас проходит тестовая эксплуатация.

- Это «умное» освещение дорог, - говорит Пастревич. - Его можно выставить по графику или по фотореле. Когда сумерки, освещение включается, а светло – выключается.

«УМНЫЕ» СВЕТОФОРЫ

Денис Пушилин высоко оценил выставку Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Денис Пушилин высоко оценил выставку Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР началось внедрение единой интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Видеосъемка 360 градусов, обеспечивающая полный круговой обзор, позволяет отснять весь профиль дорог. А искусственный интеллект автоматически создаст их виртуальные копии. Что, например, позволит своевременно определять участки, требующие первоочередного включения в программу капремонта. Такая система также будет фиксировать какие-либо повторяющиеся проблемы на том или ином участке дороги и сигнализировать оператору.

Единая интеллектуальная транспортная система предполагает установку «умных» светофоров. Умные светофоры анализируют автомобильный трафик, движение пешеходов, время суток и даже погоду и сами решают, когда включить зеленый свет, а когда красный.

ИТС будет включать в себя уличные камеры для контроля дорожного движения, системы GPS для отслеживания общественного транспорта и многое другие. Каркас нововведения планируют создать в течение 2026-2027 годов.

В Донецке прошел Всероссийский конгресс «Дороги Донбасса»

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