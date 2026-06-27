ВС РФ за неделю освободили от ВСУ 1090 зданий в Константиновке и Красном Лимане (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю Вооруженные силы Российской Федерации значительно улучшили свои позиции и продолжают освобождать Красный Лиман и Константиновку от ВСУ в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. За неделю ВС РФ нанесли удары по девяти бригадам ВСУ в ДНР и Харьковской области.

В Красном Лимане штурмовые отряды ВС РФ на протяжении недели продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии овладели 50 опорными пунктами и освободили 327 зданий.

За неделю в Красном Лимане противник потерял более 220 человек личного состава, четыре бронемашины, две артсистемы и десять автомобилей.

Общие потери противника в зоне ответственности российской группировки превысили 1510 военнослужащих, 23 бронемашины, 101 автомобиль и 16 орудий полевой артиллерии. Также были уничтожены пять станций РЭБ.

На другом направлении бойцы «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника. За неделю нанесли удары по восьми бригадам вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике.

В Константиновке штурмовые группы ВС РФ в течение недели вели боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части города. Российские войска освободили 763 здания. Уничтожено более 560 военнослужащих ВСУ, свыше 130 единиц различного вооружения и военной техники.

Общие потери противника в зоне ответственности «Южной» группировки составили более 1280 военнослужащих, 19 бронемашин, 139 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.

Тем временем бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. За неделю ВС РФ нанесли удары по 14 бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области.

На данном направлении ВС РФ за неделю уничтожили свыше 2195 военнослужащих, 20 бронемашин, 31 автомобиль, 18 артсистем и три РСЗО «Град».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хрупкая донецкая девушка стала героем: Татьяна Конюхова больше 10 лет стоит на защите Донбасса

Старший офицер отделения подготовки отдела беспилотных систем штаба 3-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа Татьяна Конюхова более 10 лет стоит на защите Донбасса (подробнее)