Хрупкая донецкая девушка стала героем: Татьяна Конюхова больше 10 лет стоит на защите Донбасса

Татьяна Конюхова с 2015 года стоит на защите Донбасса Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Татьяна Конюхова выросла в обычной донецкой семье. Училась в педагогическом училище на учителя английского языка в младших классах, окончила академию МВД по специальности «юрист». С юных лет ее манили далекие страны, и она мечтала о жизни за границей. Однако начавшиеся в Донбассе военные события изменили ее взгляды. Девушка осознала, что самое ценное - это родная земля и дом. Вместо того чтобы уехать, она приняла решение не просто остаться, а встать на защиту своей малой родины. В сентябре 2015 года, как только Тане исполнилось 18 лет, она пошла в военкомат, чтобы записаться в ополчение.

- В военкомате не хотели оформлять, не знали, что со мной делать, зачем, куда. Девочка такая молодая, а боевые действия были очень активными, и очень много ребят тогда погибло. Но в итоге приняли. Взяли в беспилотную группу. Потому что у девочек лучше усидчивость, лучше внимание. И приоритет был, конечно, брать девочек, - рассказывает Татьяна. - О том, что я пошла служить, мама узнала самой последней. Первыми об этом узнали бабушка с дедушкой. Все, конечно, сначала были в шоке, но выбор был сделан, и им пришлось его принять. Сейчас они мной гордятся.

Татьяна Конюхова. Фото: личный архив

«НЕ ДОЖДАЛИСЬ СЛЕЗ»

В первом подразделении Конюхова прослужила три месяца, после чего перешла в разведку, где также продолжила работу с беспилотными аппаратами. Несмотря на то что теперь условия службы стали значительно сложнее - управление дроном требовало нахождения непосредственно в зоне боевых действий и переноски тяжелого оборудования, - девушка не испугалась. Коллеги пытались отговорить ее от этой непростой задачи, однако Татьяна проявила упорство и отказалась отступать.

- Многие ребята не верили в то, что я, в принципе, надолго задержусь. Они потом признавались, что ждали, пока я заплачу и уйду. Но они этого не дождались, - говорит Конюхова. - Передовая - это опыт, который не хочется повторять, но если на войне и есть романтика, то только там. В целом же романтики в вооруженном конфликте мало. Нужно понимать, что ты идешь, грубо говоря, в неизвестность. Все, что тебе говорят о службе, может поменяться. То есть ты можешь идти в одно место, но оказаться в другом.

Татьяна Конюхова с 2015 года стоит на защите Донбасса Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Со временем Татьяна перешла на службу в штаб. Сегодня старший лейтенант Конюхова уже беспилотниками не управляет, у нее другие, более глобальные задачи. Теперь она - старший офицер отделения подготовки отдела беспилотных систем штаба 3-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.

- Применение БПЛА, повышение эффективности, увеличение дальности, перераспределение между подразделениями самих беспилотников. Вот, например, кто-то эффективнее использует дроны на радиоуправлении, а кто-то - на оптоволокне. Соответственно, планируем применение, - говорит Татьяна.

НА КИТЕЛЕ СКОРО НЕ ОСТАНЕТСЯ МЕСТА ДЛЯ НАГРАД

Татьяна Конюхова на встрече с Владимиром Путиным. Фото: kremlin.ru

За более 10 лет службы Татьяна Конюхова имеет множество республиканских и федеральных наград, среди которых медали «За отвагу» и «За воинскую доблесть». В марте 2026 года девушка-герой стала участницей встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

- Хотелось побольше пообщаться с Владимиром Владимировичем, конечно, - признается Татьяна. - Он очень приятный собеседник, очень интересно рассказывает. Очень спокойный, монотонный голос, но завораживает.

В короткие минуты отдыха девушка мечтает о совсем простых вещах. Она раньше увлекалась верховой ездой и занималась тайским боксом - последнее помогало выплескивать накопившиеся эмоции без последствий.

- Очень хочется нормальной женской жизни: возиться с теплицами, выращивать клубнику, копаться в саду, - говорит Татьяна. - Когда шла на службу в 2015 году, была уверена, что это займет год-два, максимум три. Но прошло уже более десяти лет. Стоит ли вообще строить долгосрочные планы в такой жизни? Поживем - увидим.

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