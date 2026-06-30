В ДНР издали первую в России книгу о студентах-ветеранах СВО

«С любовью к Донбассу!» - под таким девизом прошли десять презентаций книги «Донецкий государственный университет на передовой и в тылу: 2014-2025». Фото: ДонГУ

В Донецком государственном университете (ДонГУ) издана первая в России книга о студентах-ветеранах СВО под названием «Донецкий государственный университет на передовой и в тылу: 2014-2025». Издание, выпущенное тиражом в тысячу экземпляров, стало результатом проекта фонда «Русская миссия» «Сохраним память о героях СВО» и было поддержано Фондом президентских грантов.

«С любовью к Донбассу!» - под таким девизом прошли десять презентаций книги «Донецкий государственный университет на передовой и в тылу: 2014-2025». Фото: ДонГУ

Книга состоит из трех разделов: в ней рассказывается о демобилизованных студентах - участниках СВО, о волонтерах и о погибших учащихся вуза. С 2014 года более тысячи студентов, преподавателей и сотрудников ДонГУ участвовали в боевых действиях; более семисот из них - участники СВО. Около двухсот студентов продолжают нести службу на передовой, более ста награждены за боевые заслуги, а 47 погибли.

В книге представлены судьбы 27 человек в виде интервью, очерков и эссе, раскрывающих новейшую историю Донбасса. Идейным вдохновителем и редактором книги выступила Наталия Москаленко, кандидат социологических наук, помощник ректора ДонГУ. В создании книги также приняли участие сотрудники отдела по связям с общественностью университета и студенты-журналисты.

«С любовью к Донбассу!» - под таким девизом прошли десять презентаций книги «Донецкий государственный университет на передовой и в тылу: 2014-2025». Фото: ДонГУ

Серия презентаций книги прошла в Донецке и Москве, включая ведущие столичные вузы, Центральный дом журналиста и Союз журналистов России в ДНР. Особо яркое впечатление оставила после себя презентация в ДонГУ, где собрались участники спецоперации, студенты-ветераны, их родители, учащиеся и преподаватели вуза. Вместе они вспоминали события, которые предшествовали СВО, и говорили о вкладе университета в приближение общей победы.

- Истории в книге - яркий пример того, как рождается мужество, закаляется патриотизм и расставляются приоритеты. Надеюсь, подвиг донецких студентов и преподавателей найдет отклик в сердцах наших единомышленников по всей России, - сказала Наталия Москаленко.

«С любовью к Донбассу!» - под таким девизом прошли десять презентаций книги «Донецкий государственный университет на передовой и в тылу: 2014-2025». Фото: ДонГУ

Отметим, что книга уже нашла широкий отклик у читателей по всей стране.

Елена Вартанова, декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, назвала ее «вехой, плодом дружбы и взаимодействия» и свидетельством важного исторического этапа.

«С любовью к Донбассу!» - под таким девизом прошли десять презентаций книги «Донецкий государственный университет на передовой и в тылу: 2014-2025». Фото: ДонГУ

Дмитрий Андреев, заместитель декана исторического факультета МГУ и рецензент книги, отметил, что она является ценным источником для оценки событий в Донбассе.

- Сегодня не так много источников, по которым мы можем оценивать события в Донбассе за последние двенадцать лет. В книге есть осмысление причин, описание знаковых периодов, которые объясняют начало специальной военной операции и роль героического Донбасса в ней. Книгу можно использовать и как учебное пособие, и как исторический источник. Важно также и то, что в ее создании принимали участие студенты. Несмотря на то, что книга написана молодыми журналистами, она очень профессиональна и актуальна, - подчеркнул он.

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