Внедрят экономику замкнутого цикла: В ДНР промышленные и коммунальные отходы со временем станут сырьем

Сортировка мусора крайне важна для экономики замкнутого цикла Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Экономика замкнутого цикла — это самый современный подход к отходам. Предприятия и население производят не мусор, а сырье. Такой экономический переход предусмотрен национальным проектом «Экологическое благополучие».

- В ДНР планируется строительство трех мусороперерабатывающих комбинатов, рассказал министр природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шебалков. По его словам, новые предприятия помогут ликвидировать старые полигоны отходов.

Большинство действующих полигонов для отходов находятся в городской черте. Их уберут, взамен будет создано совершенно новое технологическое пространство — но здесь жителям ДНР придется менять привычки.

Переход на новый уровень обращения с отходами не прост

- У нас, в ДНР, огромный потенциал по внедрению «замкнутого цикла». Проблема в том, что и предприятиям, и частным лицам нужно сортировать мусор. Без этого ничего не получится, - констатирует кандидат технических наук Станислав Малышев.

Как рассказал ученый, отходы делятся на несколько групп. Прежде всего, это органические отходы.

- Если они отсортированы от остального, из них можно получить биогаз. Это метан брожения. Газ сам по себе прекрасно горит в адаптированных под него дизельных генераторах. Они и дают электроэнергию, без затраты солярки, - сообщает эксперт.

Для пластика тоже есть своя ниша. И дело не только в прессовке, чтобы получить востребованную строительную добавку.

- Даже если его сжечь (но в специальной печи), он также нагреет пар и мы получим электроэнергию. В донецком политехе еще в советскую эру велись работы на эту тему, - поясняет ученый.

В Мариуполе уже есть такое предприятие.

- Завод вышел на мощность до 300 тонн в сутки. Строительный мусор перерабатывается и получается полезная фракция (щебень), которая идет как для нужд самого полигона, так и для реализации уже как строительного материала, - рассказал зампред правительства ДНР Владимир Ежиков.

Ключевой момент

- Если мы хотим экономику замкнутого цикла, отходы нужно сортировать. Нужны мусоровозы, под каждый конкретный вид, агитация среди населения, штрафы для тех, кто не подчиняется. Так и города станут чище, и летом ужасного запах от мусорных контейнеров не будет (если органику оперативно вывезут). Сортировка — это море возможностей. Гниющее вывезли быстро, строительные отходы потом — не паханное поле для ЖКХ нашего века, - говорит ученый.

Кстати, школьников уже готовят к раздельному сбору мусора.

- Для детей, отдыхающих на пришкольной летней площадке «Солнечная» провели «Экологическую дискотеку», - рассказывает Наталья Каленская, учитель русского языка и литературы донецкой школы№60. - Это были командные состязания, посвященные дню эколога. Ребята помогали эколятам победить Мусорного Монстра, правильно сортируя отходы быта человека.

Школа №60 из обстреливаемого Куйбышевского района в прошлом году была отмечена в Минприроде РФ. Ребята из участвовали в «Экотрекере зеленых привычек» и посадили Сад памяти, ухаживали за клумбами не смотря на кризис с водой, собирали макулатуру.

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