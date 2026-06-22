«Можно участвовать и школой, и всей семьей»: ДНР присоединилась к Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл»

В июне в ДНР, как и по всей России, стартовала акция по сбору макулатуры «БумБатл». В Республике ее проведение поддерживает Министерство природных ресурсов и экологии ДНР.
Суть акции, которая проводится в форме конкурса, в том, чтобы собирать и сдавать как можно больше макулатуры. Акты о ее сдаче загружаются на сайте бумбатл.рф. Регистрация участников соревновательного мероприятия началась с 5 июня, самые активные сборщики вторсырья получат призы. Такая масштабная акция является частью национального проекта «Экологическое благополучие».
Главная цель – сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами.
Организаторами акции выступают АНО «Национальные приоритеты» совместно с движением «Экосистема». Один из девизов акции - «Заряжайся зеленой энергией».
Присоединиться к «БумБатлу» могут школьники, студенты, семьи, представители бизнеса, некоммерческих организаций. Подведение итогов и награждение победителей будет приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки 15 ноября. Дополнительно участники акции могут побороться за призы в конкурсе креативных постов в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», рассказывая о переработке и повторном использовании бумаги, с хештегами #бумбатл, #нацпроектэкоблагополучие, #экосистема.
Как утверждают организаторы, «БумБатл» помогает формировать у жителей страны привычки ответственного потребления, раздельного сбора и сортировки отходов, внося вклад в развитие экономики замкнутого цикла. Именно такая экономическая стратегия, когда отходы одного вида промышленности становятся сырьем для другого, сейчас последовательно реализуется по всей России.
В ДНР также делаются шаги в этом направлении. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шебалков, 9 предприятий Республики осуществляют или планируют осуществлять деятельность по переработке и утилизации отходов.
Всего в РФ с 2019 года в эксплуатацию введено более 380 объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов.
- Экономика замкнутого цикла предполагает максимально эффективное использование ресурсов, когда отходы становятся сырьем для производства новой продукции. Уже сегодня в России сортировку проходят более 58% ТКО, а к 2030 году этот показатель достигнет 100%. Важную роль в этом процессе играет участие граждан. Акция «БумБатл» показывает, что вклад каждого — от воспитанника детского сада до сотрудника компании — имеет значение: когда миллионы людей объединяются вокруг одной цели, это дает ощутимый результат, - заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
Сбор вторсырья находит все больше приверженцев.
- В прошлом сезоне «БумБатла» участвовали более 2,5 миллионов человек. Это свидетельствует о том, что всё больше россиян начинают осознанно относиться к потреблению ресурсов и понимают, что даже небольшие действия способны приносить ощутимую пользу окружающей среде, - отметил председатель совета Движения «Экосистема» Андрей Руднев.
Напомним, в прошлом году школьников из донецкой школы №60 отметили в Минприроде РФ. Ребята из обстреливаемого Куйбышевского района Донецка участвовали в «Экотрекере зеленых привычек» и посадили Сад памяти, ухаживали за клумбами не смотря на кризиз с водой, собирали макулатуру.
А вдохновляла ребят на экологические поступки учитель русского языка и литературы этой школы Наталья Каленская.
И в этом году эти отважные ребята из школы, которая не раз переживала обстрелы ВСУ, принимают участие в экологических акциях.
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