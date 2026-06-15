Что необходимо для нормализации водоснабжения ДНР по каналу «Северский Донец-Донбасс»

Игорь Николаевич Абузяров Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Водный кризис на Донбассе наступил с самого начала агрессии Украины против нашего региона. По сути, вода — это один из главных козырей в руках Украины в ее противостоянии с Россией. Она использовала его в период возвращения Крыма в Россию, когда Украина отключила подачу воды в Северо-Крымский канал, затем когда была разрушена плотина Каховского водохранилища на Днепре и прекратилась возможность подавать воду в этот канал. В период действия Минских соглашений подача воды по каналу Северский Донец-Донбасс (СД-Д) использовалась для давления на ДНР. Этому способствовал тот факт, что головные водозаборные сооружения и насосные станции находятся на территории, контролируемой Украиной. Вода подавалась крайне нерегулярно, постоянно обстреливались насосные станции, электроподстанции, фильтровальные станции и другие технологические объекты канала. Полностью подача воды ДНР не прекращалась только потому, что она тогда от канала СД-Д по Южно-Донбасскому водоводу подавалась также в г. Мариуполь, что было крайне важно для этого города. Для того, чтобы остановить канал СД-Д, Украина планировала обеспечить Мариуполь водой из водовода от р. Днепр, но не успели. Однако, как только город был потерян, подача воды в канал была прекращена.

Борьба за воду стала частью жизни у всех - от простого жителя, до чиновников самого высокого уровня. У горожан буквально каждый разговор — о запасе воды, у чиновников — о решениях, как не допустить гуманитарной катастрофы.

Подача воды из главной реки нашего региона Северский Донец в канал СД-Д могла бы вновь наполнить водопроводы живительной влагой. Но пока это нереально.

За долгие годы противостояния с Украиной мы научились экономить буквально капли, мы злимся, но все-таки рады даже этому «скудному» графику раз в три дня, мы радуемся дождю хотя бы потому, что он питает наши реки и водохранилища, из которых мы можем пополнять свои запасы воды. И жить по графику — наша ближайшая перспектива.

Производительность канала СД-Д чуть больше 1 миллиарда кубометров в год. Этого объема, с учетом использования воды из водохранилищ и подземных вод, вполне достаточно было для населения и промышленности Донецкого края. Сегодня мы получаем из разных источников только малую толику той воды, которая в свое время подавалась на область. Местные источники водоснабжения (водохранилища, пруды, подземные воды) могут лишь частично покрыть потребности региона, поэтому без канала СД-Д мы будем продолжать находится на «голодном пайке».

Для нормализации водоснабжения ДНР необходимо восстановить в полном объеме работоспособность всех систем канала СД-Д. А для восстановления работы канала нужно освободить территорию ДНР и часть Харьковской области, где расположено Краснооскольское водохранилище. Из этого водохранилища вода в маловодные периоды через гидроузел попускается в р. Оскол и далее в р. Северский Донец, из которой в районе Райгородской плотины поступает в канал СД-Д.

К сожалению, значительная часть технологических объектов в системе канала СД-Д украинскими войсками разрушена или сильно повреждена. Подорваны гидроузел Краснооскольского водохранилища, Райгородский гидроузел, серьезные повреждения получили насосные станции, системы электроснабжения, резервные водохранилища в системе канала и другие объекты. Все это нужно восстанавливать. Значительная часть необходимого для этого технологического оборудования уже заказана и пошла в работу.

Канал «Северский Донец-Донбасс» является единственным источником централизованного водоснабжения региона, поэтому за свои 67 лет ни разу не останавливался на реконструкцию.

Теперь, до запуска канала есть и возможность и необходимость все проверить на предмет утечек воды из него.

Нужно тщательно проверить ложе канала на предмет выявления мест фильтрации (утечек из бетонной «подстилки») и проведения ремонтных работ, поскольку раньше в условиях постоянного заполнения ложа водой сделать это было технически очень проблемно. Нужно понимать, что канал проходит в основном по водоразделам, то есть на высоких отметках, что способствует фильтрации. Кроме этого, значительная часть канала проходит в районах карстовых явлений (Артемовский район), что также способствует потерям воды из него.

В ДНР активно реализуется национальный проект

«Экологическое благополучие», частью которого является восстановление нашего главного канала.

Будем молиться и надеяться на скорейшее освобождение территории ДНР и восстановление канала. Как вы понимаете, объем работ предстоит очень большой и ответственный, но Россия могучая страна и знает как быстро решать такие сложные задачи.

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