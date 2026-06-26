ВС РФ уничтожают разрозненные группы ВСУ в юго-западной части Константиновки (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождать два населенных пункта, а также улучшать свои позиции в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, за сутки подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение противнику в районе Щурово в ДНР.

В Красном Лимане штурмовые отряды российской армии продолжают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. ВС РФ наступая в западном направлении, овладели девятью опорными пунктами противника и заняли 38 зданий.

За сутки в городе уничтожено до 35 солдат ВСУ, два автомобиля, восемь наземных робототехнических комплексов и два склада боеприпасов.

Общие потери противника в полосе ответственности группировки «Запад» составили свыше 220 человек личного состава противника, два американских бронеавтомобиля HMMWV, 17 автомобилей и три артсистемы, из них два западного производства.

На другом направлении бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. ВС РФ нанесли удары по восьми бригадам вооруженных формирований Украины в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Пискуновки и Малиновки в Донецкой Народной Республике.

В Константиновке штурмовые отряды группировки вели активные наступательные действия на всех направлениях. Российские войска продолжают зачистку и уничтожение разрозненных групп ВСУ в юго-западной части города.

За сутки освобождено от ВСУ 127 зданий. Уничтожено до 90 военнослужащих противника, артиллерийское орудие, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов.

Общие потери противника в полосе ответственности «Южной» группировки превысили 210 военнослужащих, две бронемашины, 20 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Тем временем бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. ВС РФ нанесли удары по десяти бригадам ВСУ в районах Золотого Колодезя, Грузского, Новогришино, Доброполья, Василевки в Донецкой Народной Республике и Новопавловки в Днепропетровской области.

На данном направлении ВС РФ за сутки уничтожили более 320 солдат, три бронемашины, шесть автомобилей, три артсистемы и три станции РЭБ.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Расстреляли сына и невестку»: Эвакуированная жительница Родинского рассказала о зверствах ВСУ

Эвакуированной из Родинского женщине вручили паспорт России (подробнее)