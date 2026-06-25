Городской пляж Мариуполя в середине июня 2026 года Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

После освобождения Мариуполя от украинских боевиков в городе начался новый этап истории - в составе России. Это отразилось не только в официальном статусе, но и в повседневной жизни: вернулись шум и ритм большого приморского города, улицы снова наполнились детскими голосами и вечерними прогулками.

На Городском пляже Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В короткие сроки после возвращения в состав родной страны внешний облик города кардинально изменился: где еще вчера зияли пустыри и строительные леса, сегодня - ухоженные дворы, аккуратная плитка на проспектах, архитектурная подсветка и свежая зелень молодых скверов.

Пробка на проспекте Металлургов Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фотоподборка, сделанная в начале июня 2026 года, - это летопись преображения, которое «КП Донецк» подробно фиксировала на протяжении последних лет.

На снимках - новостройки с тихими внутренними дворами и игровыми площадками, новые парки и фонтаны, благоустроенные набережные, отремонтированные фасады и подъезды, обновленный драмтеатр. Пляжи и променады снова работают на главное городское преимущество - близость моря, а в теплые вечера кофейни и летние веранды заполняются горожанами и гостями. В кадрах - и большие символы города, и, казалось бы, мелочи, из которых складывается ощущение дома.

Вид на Гипромез и Дом с часами Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отдельно хочется отметить несколько фотографий захоронений участников СВО - героев, без которых сегодняшнее благополучие Мариуполя, да и Республики в целом, было бы невозможным.

Центр города. Фонтан у Гипромеза Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центр города. Фонтан у Гипромеза Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центр города. Фонтан у Гипромеза Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Возле Дома с часами Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Возле Дома с часми Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центр города. Фонтан у Гипромеза Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центр города. Проспект Ленина Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центр города. Проспект Ленина Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центр города. Площадь у Гипромеза Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центр города. Фотографии погибших ополченцев - защитников Донбасса возле здания восстанавливаемого Городского совета Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центр города. Фотографии погибших ополченцев - защитников Донбасса возле здания восстанавливаемого Городского совета Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центр города. Пересечение улицы Казанцева и проспекта Ленина Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центр города. Пересечение улицы Казанцева и проспекта Ленина Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центр города. Остановка общественного транспорта "Главпочтамт" Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стоянка автомобилей в центре города Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центр города. Проспект Ленина Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восстановленные дома на проспекте Ленина Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Посетитель выходит из парикмахерской в центре города Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Возле Городской поликлиники №3 Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Возле остановки общественного транспорта "Главпочтамт" Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Остановка общественного транспорта "Главпочтамт" Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Остановка общественного транспорта "Главпочтамт" Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восстановленное здание Главпочтамта на проспекте Ленина Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Покос травы в центре города Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В центре города на площади возле Гипромеза Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Захоронения бойцов ВС РФ погибших в зоне проведения СВО. Старокрымское кладбище Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Захоронения бойцов ВС РФ погибших в зоне проведения СВО. Старокрымское кладбище Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Захоронения жителей Мариуполя погибших в результате террористических действий ВСУ во время боевых действий в городе весной 2022 года. Старокрымское кладбище Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Захоронения жителей Мариуполя погибших в результате террористических действий ВСУ во время боевых действий в городе весной 2022 года. Старокрымское кладбище Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Захоронения жителей Мариуполя погибших в результате террористических действий ВСУ во время боевых действий в городе весной 2022 года. На заднем плане - восстанавливаемый Мариуполь Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Захоронения жителей Мариуполя погибших в результате террористических действий ВСУ во время боевых действий в городе весной 2022 года. Старокрымское кладбище Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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