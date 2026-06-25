Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
После освобождения Мариуполя от украинских боевиков в городе начался новый этап истории - в составе России. Это отразилось не только в официальном статусе, но и в повседневной жизни: вернулись шум и ритм большого приморского города, улицы снова наполнились детскими голосами и вечерними прогулками.
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
В короткие сроки после возвращения в состав родной страны внешний облик города кардинально изменился: где еще вчера зияли пустыри и строительные леса, сегодня - ухоженные дворы, аккуратная плитка на проспектах, архитектурная подсветка и свежая зелень молодых скверов.
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фотоподборка, сделанная в начале июня 2026 года, - это летопись преображения, которое «КП Донецк» подробно фиксировала на протяжении последних лет.
На снимках - новостройки с тихими внутренними дворами и игровыми площадками, новые парки и фонтаны, благоустроенные набережные, отремонтированные фасады и подъезды, обновленный драмтеатр. Пляжи и променады снова работают на главное городское преимущество - близость моря, а в теплые вечера кофейни и летние веранды заполняются горожанами и гостями. В кадрах - и большие символы города, и, казалось бы, мелочи, из которых складывается ощущение дома.
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Отдельно хочется отметить несколько фотографий захоронений участников СВО - героев, без которых сегодняшнее благополучие Мариуполя, да и Республики в целом, было бы невозможным.
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
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