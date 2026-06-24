В ДНР 24 июня из-за атак БПЛА ВСУ погибли три человека, еще четыре ранены Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате атак БПЛА вооруженных формирований Украины в Республике погибли три мирных жителя, еще четверо ранены. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

В Калининском районе Горловки беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом. Жертвами стали парень 2004 года рождения, а также женщины 1951 и 1939 годов рождения.

Глава Республики выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Кроме того, в Горловке ранения средней степени тяжести получила женщина 1975 года рождения.

В Волновахском округе, вблизи села Ближнее, во время проведения полевых работ пострадали мужчины 1981 и 1966 годов рождения – также с ранениями средней степени тяжести.

Еще один случай произошел на автодороге Донецк – Мариуполь, вблизи села Калинино. Там ранения средней степени тяжести получил мужчина 1970 года рождения.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Глава Республики пожелал им скорейшего выздоровления.

В результате атак ВСУ повреждены два жилых дома, автобус, спецтехника, восемь грузовых и легковых автомобилей в Донецке, Горловке, Мариуполе, Светлодарске, Углегорске и на автодороге Донецк – Мариуполь.

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