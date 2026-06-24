Видеосюжеты, которые помогут жить: В ДНР стартует уникальный проект «Экран добра»

Видеоролики помогут не унывать. Фото: Сгенерировано нейросетью

7 уличных телеэкранов установят на ключевых остановочных комплексах Горловки, Шахтерска, Енакиева, Ждановки, Дебальцева и Кировского. Транслировать будут видеоролики, посвящённые темам преодоления жизненных кризисов, сохранения семьи и поиска смыслов. Цель — помочь уставшим от сложностей жизни в прифронтовом регионе людям не унывать.

- Сложно ли не впасть в отчаяние, когда бесконечно атакуют вражеские беспилотники? Конечно, сложно, - говорит прихожанка Марина. - Отвлекаюсь только одним. Иду в храм, мою, готовлю обеды, молюсь. Только так и становится легче на дуще.

За двенадцать лет вооружённого противостояния люди пережили многое: обстрелы и потерю близких, утрату жилья, невозможность профессиональной самореализации и финансовую неопределённость.

- Из тех, кому требуется помощь в преодолении депрессии, посттравматического стрессового расстройства, тревожности, лишь единицы обращаются к психологу. Часто люди остаются один на один со своей болью, не зная, куда обратиться. Проект «Экран добра» окажет им психологическую поддержку, - говорят в Горловской епархии.

Целевой аудиторией станут не только люди зрелого возраста, но и подростки, молодёжь, пытающаяся найти мировоззренческие ориентиры, молодые пары, готовящиеся ко вступлению в брак. Им проект расскажет о правильной расстановке жизненных приоритетов в эпоху, когда люди предпочитают выстраивание карьеры, зарабатывание денег и сиюминутные удовольствия семейным ценностям и настоящей радости от жизни и общения с близкими.

- Проект «Экран Добра» АНО «ДоброГорловка», созданного при участии епархиального миссионерского отдела, помимо приобретения и установки самих телеэкранов, предполагает создание 40 видео с участием священнослужителей нашей епархии, включая правящего архиерея, и ряда других известных и интересных спикеров из разных епархий Русской Православной Церкви. Выделенное государством софинансирование — около 3 миллионов рублей, - рассказывает Протоиерей Дмитрий Абросимов, руководитель проекта, эксперт, автор тематических видеороликов

А общие расходы на реализацию проекта более 4 миллионов рублей.

- В Богоявленском соборе Горловки уже много лет существует такой экран, который, через который транслируется просветительская информация. И вот мы решили масштабировать, по сути, этот наш маленький соборный проект на шесть городов Республики. Клипы еще никто не снимает, сначала мы получили одобрение, выиграли грант, и с июля месяца закупаем телевизоры. Спикеры нашего проекта в большей степени, это я и протоиерей Кирилл Щевелев, - говорит отец Дмитрий. - Грант покрывает первичные расходы проекта: на установку телевизоров и съемку, монтаж видеоконтента. А дальше мы будем поддерживать проект своими силами. Грант дает нам огромный толчок, возможность заявить о себе, о такой прекрасной, просветительской идее.

На II конкурс Фонда Президентских грантов претендовали 10222 проекта из разных регионов страны. Победителями стали 1426 социально ориентированных некоммерческих организаций — получила поддержку только одна из 9-10 заявок.

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